Osmancık'ta baba oğul av tüfeği ile vurularak öldürüldü
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Osmancık'ta baba oğul av tüfeği ile vurularak öldürüldü

Çorum'un Osmancık ilçesinde çıkan kavgada av tüfeği ile vurulan İdris Karakuş (58) ile oğlu Gülami Karakuş (25) hayatını kaybetti.

Osmancık'ta baba oğul av tüfeği ile vurularak öldürüldü
03.06.2020 14:06 | Son Güncelleme: 03.06.2020 14:09

Çorum'un Osmancık ilçesinde çıkan kavgada av tüfeği ile vurulan İdris Karakuş (58) ile oğlu Gülami Karakuş (25) hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde yaşanan olayda, akraba olan iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Dursun Karakuş (20) yanında bulunan av tüfeği ile amcası ve amcasınınoğlu'na ateş etti. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği İdris Karakuş ile oğlu Gülami Karakuş yaralandı. Çok sayıda saçmanın isabet ettiği İdris Karakuş(58) olay yerinde can verirken ağır yaralanan Gülami Karakuş (25) ise ambulansla Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Gülami Karakuş'da hastanede hayatını kaybetti.

Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Cinayet zanlısı Dursun. K. olayda kullandığı av tüfeği ie birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilğili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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