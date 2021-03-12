Osmancık'ta 10 kurumda İstiklal Marşı okundu

İstiklal Marşı kabünün kabulünün 100. yıldönümünde Çorum'un Osmancık ilçesinde 10 kamu kurumunda İstiklal Marşı okundu.

İstiklal Marşı'nın 100'üncü yılı anısına Org. Ahmet Çörekçi Yatılı Bölge Okulu önderliğinde milli şair Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınan İstiklal Marşı'nın 10 kıtası 10 kurum temsilcisi tarafından okundu. İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü etkinlikleri kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı, Devlet Hastanesi, Adliye, Zabıta, İtfaiye, Orman İşletme, Emniyet Müdürlüğü, İlçe Müftülüğü, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğünün temsilcilerinin katılımıyla ilçede 10 farklı noktada İstiklal Marşı seslendirilerek kayda alındı.

Tarihi Kandiber Kalesinin ve ilçenin kuş bakışı görünüşünün de yansıtıldığı video Orgeneral Ahmet Çörekçi YBO Türkçe öğretmeni Ömer Faruk Aydın tarafından hazırlanarak, 12 Mart Cuma günü Ömer Derindere Fen Lisesi çok amaçlı toplantı salonundaki İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü etkinliklerinde gösterilerek, davetliler tarafından beğenildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı