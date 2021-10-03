Osman Yağmurdereli ne zaman öldü? Osman Yağmurdereli kimdir, kaç yaşında, nereli? Osman Yağmurdereli dizileri!

Osman Yağmurdereli kimdir? Osman Yağmurdereli kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtı merak edildi. Osman Yağmurdereli, oyunculuğa da adım atarak, "İz Peşinde" ve "Bizim Mahalle" dizileriyle "Bir İhtimal Daha Var", "Keloğlan Kara Prens'e Karşı", "Yeni Bir Yıldız", "Bir Aşkın Bittiği Yer", "Biraz Neşe Biraz Keder" ve "Sevgi Çıkmazı" filmlerinde rol aldı. Osman Yağmurdereli dizileri! Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

OSMAN YAĞMURDERELİ KİMDİR?

Osman Yağmurdereli, 6 Şubat 1953 tarihinde Trabzon'da doğdu. Aslen soyadını aldığı Gümüşhane'nin Yağmurdere köyü kökenlidir. Demokrat Parti ve Adalet Partisi kurucularından 12. Dönem Trabzon Milletvekili Zeki Yağmurdereli'nin oğludur.

Annesinin adı Selma'dır. Faik Levent adında abisi, Nesime Yasemen adında ablası vardır. Trabzon Kurtuluş İlkokulu'nda 3. sınıfa kadar okudu, babasının milletvekili olması nedeniyle taşındıkları Ankara'da, Kavaklıdere İlkokulu'nda ilkokulu bitirdi. Orta ve lise eğitimini ise Namık Kemal Lisesi Yenişehir Koleji'nde bitirdi. 1973 yılında Gazi Eğitim Enstitusu Müzik bolümü'nü bitirdi ve bir süre öğretmenlik yaptı."Devlet Sanatçısı" unvanı da taşıyan yapımcı Osman Yağmurdereli, 5 yıl üst üste "Altın Kelebek En İyi Yapımcı Ödülünü" de aldı.

Osman Yağmurdereli ne kanserinden öldü?

Yağmurdereli'nin ölümünün ardından yazılı açıklama yapan hastane yönetimi, 'Metastatik bağırsak kanseri olan ve 11 Temmuz'dan beri enfeksiyon nedeniyle hastanemizde tedavi gören Sayın Osman Yağmurdereli, dün sabah 05.30 sıralarında solumun yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma alındı.

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