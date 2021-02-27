Osman Yağmurdereli kimdir? Osman Yağmurdereli kaç yaşında, nereli? Osman Yağmurdereli dizileri!

Osman Yağmurdereli kimdir? Osman Yağmurdereli kaç yaşında, nereli? Osman Yağmurdereli dizileri!

OSMAN YAĞMURDERELİ KİMDİR?

Osman Gazi Yağmurdereli (6 Şubat 1953, Trabzon - 2 Ağustos 2008, İstanbul), Türk yapımcı, oyuncu, müzisyen ve siyasetçi. Osman Yağmurdereli, 6 Şubat 1953 tarihinde Trabzon'da doğdu. Aslen soyadını aldığı Gümüşhane'nin Yağmurdere köyü kökenlidir.[kaynak belirtilmeli] Demokrat Parti ve Adalet Partisi kurucularından 12. Dönem Trabzon Milletvekili Zeki Yağmurdereli'nin oğludur. Annesinin adı Selma'dır. Faik Levent adında abisi, Nesime Yasemen adında ablası vardır. Trabzon Kurtuluş İlkokulu'nda 3. sınıfa kadar okudu, babasının milletvekili olması nedeniyle taşındıkları Ankara'da, Kavaklıdere İlkokulu'nda ilkokulu bitirdi. Orta ve lise eğitimini ise Namık Kemal Lisesi Yenişehir Koleji'nde bitirdi. 1973 yılında Gazi Eğitim Enstitusu Müzik bolümü'nü bitirdi ve bir süre öğretmenlik yaptı."Devlet Sanatçısı" unvanı da taşıyan yapımcı Osman Yağmurdereli, 5 yıl üst üste "Altın Kelebek En İyi Yapımcı Ödülünü" de aldı.