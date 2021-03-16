"Osman Sekiz" filminin çekimleri başladı
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"Osman Sekiz" filminin çekimleri başladı

16.03.2021 17:09 | Son Güncelleme: 16.03.2021 17:36

Ömer Kaya'nın yapımcısı olduğu ÖK Yapım tarafından hayata geçirilecek olan Osman Sekiz'in başrollerinde Tim Seyfi, Begüm Birgören ve Kemal Uçar yer alıyor.

Ömer Kaya'nın yapımcısı olduğu ÖK Yapım tarafından hayata geçirilecek olan Osman Sekiz'in başrollerinde Tim Seyfi, Begüm Birgören ve Kemal Uçar yer alıyor.

Hazırlık süreci 1,5 yıl süren "Osman Sekiz" filmi ile ilgili Ezel Akay: "Böyle ilginç ve içinde ilkleri barındıran bir filmi çekmeye cesaret gösteren sinemacılar olarak Ömer Kaya bir araya geldik. Türkiye'de önümüzdeki dönem Kasım ayında sinemaların açılacağını varsayarak, film izlemeyi özlemiş sinemaseverlere güzel bir film izletmek için yola çıktık ve çekimlerimize başladık." dedi.

 "Bu Film Türkiye'de bir ilk olacak" diyen ÖK Yapım'ın patronu Ömer Kaya yaptığı açıklamada film için eski bir konağı tadilattan geçirerek plato haline dönüştürdüklerini belirterek, "İlginç bir film, ilginç bir senaryo, estetik olarak çok sağlam bir set hazırladık. İlban Ertem yapım tasarımımızı yapıyor" dedi.

 Filmin konusu hakkında bilgi veren Akay, "Dışarı çıkma korkusu olan bir karakterimiz var. Onunla birlikte yaşadığı beş canavar var. Hepsi bir köşkte yaşıyor. Bakalım kahramanlarımızı hangi maceralar bekliyor" diye konuştu.

 Filmin Konusu: Şehrin epey uzağında çok eski bir konakta Agorafobi (panik bozukluk) hastası olan Osman, insanlarla yüz yüze gelmekte zorlanan sosyal ortamlara giremeyen bir adamdır. Osman daha huzurlu bir yaşam için buradan taşınmaya karar verir. Taşınması için hastalığı kadar konakta beraber yaşadığı birbirinden sevimli beş canavar ve Nazlı ile de mücadele etmesi gerecektir.

Kaynak: Hürriyet

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