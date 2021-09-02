Osman Kalyoncu kimdir? Sosyal Medya ve Tiktok fenomeni Osman Kalyoncu kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Merak edilen isimler arasında Sosyal Medya ve Tiktok fenomeni Osman Kalyoncu geliyor. Peki, Osman Kalyoncu kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Osman Kalyoncu ile ilgili bilgiler haberimizde...

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OSMAN KALYONCU KİMDİR?

Osman Kalyoncu, sosyal medya ve Tiktok fenomenidir. Tiktok'ta toplamda 3.5 milyon takipçisi vardır. Toplam beğeni sayısı ise 76 milyondur. Doğum tarihi ve nereli olduğu hakkında fazla bilgi bulunmuyor. Fakat iletişim mail adresine baktığımıza göre Osman Kalyoncu'nun 2004 doğumlu olduğu tahmin edilmektedir. Buradan da yaşının 17 olduğu tahmin ediliyor. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Osman Kalyoncu, Tiktok hesabının yanı sıra Youtube kanalına da videolar yüklemektedir. Youtube'da son günlerde trendlerde yer alan Osman Kalyoncu'nun videoları binlerce kez izlenmektedir. Youtube kanalında toplamda 268 bin abonesi vardır. Youtube'a 16 Mayıs 2017'de katılan Tiktok fenomeni, Youtube hesabında toplam 86 milyon kez görüntülenme almıştır.

İnstagram hesabında ise 77 bin takipçisi vardır. İnstagram hesabına "@osmanklyoncu" adresinden ulaşabilirsiniz.