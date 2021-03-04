Osman Gökçek kimdir? Melih Gökçek'in çocuğu olan Osman Gökçek kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

Osman Gökçek kimdir? Melih Gökçek'in oğlu olan Osman Gökçek kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Osman Gökçek hayatı ve biyografisi nedir?

Osman Gökçek kimdir? Melih Gökçek'in çocuğu olan Osman Gökçek kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Osman Gökçek hayatı ve biyografisi nedir?İşte detaylar haberimizde…

OSMAN GÖKÇEK KİMDİR?

12 Ekim 1983 yılında Ankara'da doğan Osman Gökçek İlkokulu Hamdullah Suphi İlkokulu'nda okuduktan sonra ortaokulu TED Ankara Koleji'nde tamamladı. Lise öğretimine Samanyolu Koleji'nde devam etti. Başkent Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümünden mezun oldu.

2002 senesinde kurulmuş olan Keçiören Gençlik Derneği'nin 9 Mart 2003 tarihinde olan kongresinde başkanlığa seçilen Gökçek, Keçiören'in ardından Ankara'da birçok ilçede derneğin örgütlenmesine yardımcı olmuş ve daha sonra 15 gençlik derneğini bir araya getirerek Başkent Gençlik Federasyonu'nu kurmak için öncülük etmiştir.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek Çankaya Belediye Başkanlığı'na hazırlanıyor.

Osman Gökçek 2009 yılında yapılacak yerel seçimlerde Çankaya Belediye Başkan adayı olma projesi çerçevesindeki tanıtım faaliyetlerine yabancı diplomatlardan başladı.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliğinin askeri ateşelerinin ayrılışı nedeniyle verdiği yemeğe katılan konuklara, Çankaya Belediye Başkan adayı olmayı hedefleyen Osman Gökçek'in reklamının yapıldığı bir broşür dağıtıldı.

Broşürde, Osman Gökçek'in CHP'li yerel yönetimi eleştiren şu ifadeleri yer aldı:

"Mevcut yönetimin bugüne kadar olan performansını incelediğimiz takdirde, ilçemize hiçbir fayda sağlamadığını görmekteyiz. Bazı değerleri sahiplenerek, bunların arkasına saklanarak başarısızlıklarını gizlemeye çalışan idareciler çağın çok gerisinde kalmıştır. Bu gidişe dur demenin vakti gelmiştir."

Bilindiği gibi Çankaya Belediyesi CHP'li ve AKP'li büyükşehir belediyesi ile sık sık karşı karşıya geliyor.

AKP'nin Çankaya Belediyesini alma isteği biliniyor.