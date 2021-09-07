Osman Devleti'nin kurucusu Osman Gazi kimdir? Osmanlı Devletini nasıl kurmuştur? Ölüm sebebi nedir?

Osmanlı Devleti'nin kuruluşu ve Osman Gazi kimdir? merak edilen detaylar..

OSMAN GAZİ KİMDİR?

1.Osman veya Osman Gazi Osmanlı Hanedanı'nın kurucusu ve imparatorluğunun ilk padişahıdır.1258'de Söğütte dünyaya gelmiştir.Babası Ertuğrul Gazi,Annesi Halime hatundur.

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1299 yılında Anadolu'da bulunan Anadolu Selçuklu Devleti yıkılma sürecine girmişti. Bu yıllarda Osman Bey,Bilecik ve İnegöl çevresini fethetti.Anadolu Selçuklu Devletinin yıkılmasıyla birlikte Anadolu'nun bir çok yerine gönderilen komutanlardan biri olan Osman Gazi 1299 yılında Osmanlı Beyliğini kurdu.

1302 yılında Bizanslılarla yapılan Koyulhisar savaşından zaferle ayrılmıştır.Bu zafer Osman Gazinin adı o dönem Moğol işgali altında olan Anadolu'da yayılmış ve bazı önemli kişilerin yanında toplanmasına sebep olmuştur.Aynı zamanda Koyulhisar savaşının kazanılması bazı tarihçilere göre Osmanlı Devletinin kuruluş tarihi olarak kabul edilmiştir.

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Hükümdarlığı zamanında Bizans devletine karşı birçok sefer düzenleyen Osman Gazi,Bursa seferinde rahatsızlanmış ve Karacahisara dönmüştür.Rahatsızlanma sebebi ise gut hastalığıdır.O dönemde gut hastalığının tedavisi bulunmuyordu.Yönetimi oğlu Orhan Beye bırakan Osman gazi 1326'da ölmüştür.