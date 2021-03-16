Oslo'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında evlerde en fazla 2 misafir ağırlanabilecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Oslo'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında evlerde en fazla 2 misafir ağırlanabilecek

16.03.2021 09:57 | Son Güncelleme: 16.03.2021 10:10
Oslo'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında evlerde en fazla 2 misafir ağırlanabilecek

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) üçüncü dalgasının yaşandığı Norveç'in başkenti Oslo'da, salgın tedbirleri kapsamında evlerde en fazla iki kişi ağırlanabilecek.

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) üçüncü dalgasının yaşandığı Norveç'in başkenti Oslo'da, salgın tedbirleri kapsamında evlerde en fazla iki kişi ağırlanabilecek.

Oslo Belediye Başkanı Raymond Johansen, düzenlediği basın toplantısında, son haftalarda kentte artan Kovid-19 vakaları nedeniyle kısıtlamaların daha da genişletildiğini söyledi.

Oslo'da çevirim içi eğitime geçildiğini ve okulların Paskalya tatili sonrasına kadar kapatıldığını belirten Johansen, evlerde en fazla iki kişinin misafir edilebileceğini kaydetti.

Oslo'da geçen hafta 1967 kişide Kovid-19 tespit edildiğini bildiren Johansen, "Şehirde uzun süredir çok katı önlemler almamıza rağmen, salgın şubat başından bu yana 4 kattan fazla arttı. Üçüncü bir salgın dalgasının içinde olduğumuza şüphe yok." dedi.

Kovid-19'un mutasyona uğrayan ve daha hızlı yayılan türlerinin üçüncü dalgayı yönlendirdiğine ve bunun, daha önceki dalgalardan farklı olduğuna işaret eden Johansen, "Özellikle Oslo'da hakim olan tür İngiltere varyantı. Bu, çocuklar ve gençler arasında daha fazla yayılıyor ve bunu önlemenin daha zor olduğu kanıtlandı." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Davut Çolak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Hulusi Akar Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şevket Çoruh Rasim Öztekin Ferhan Şensoy Yılmaz Erdoğan
Spor Fatih Terim Mesut Bakkal Abdullah Avcı Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Oslo'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında evlerde en fazla 2 misafir ağırlanabilecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2021 10:12:40. #1.16#
title