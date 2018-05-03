Oskar Akademisi Cosby ve Polanski'yi Kovdu

Ünlü oyuncu Bill Cosby ve yönetmen Roman Polanski Oskar ödüllerini dağıtan Amerikan Sinama Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nden atıldı.

Televizyon yıldızı Bill Cosby, geçen ay cinsel saldırı suçundan hüküm giymiş, yönetmen Roman Polanski de 1977'de 13 yaşındaki bir kız çocuğuyla cinsel ilişkiye girdiğini kabul etmişti.

Prodüktör Harvey Weinstein da hakkında yapılan sayısız cinsel saldırı suçlamasının ardından geçen yıl akademiden kovulmuştu.

Akademiden yapılan açıklamada, kararın üyelerin yaptığı oylamanın ardından alındığı belirtildi.

Polanski Piyanist filmiyle 2003'te En İyi Yönetmen oskarını almıştı.

Akademinin 91 yıllık tarihinde sadece dört kişi üyelikten atıldı.

Akademinden atılanların ilki 2004'te arkadaşına yolladığı gizli kalması gereken film tanıtımları internete düşen aktör Carmen Caridi olmuştu.

Polanski'nin 1977'deki itirafından sonraki Oskar adaylıkları

80 yaşındaki Bill Cosby geçen ay üç farklı cinsel saldırı ithamından suçlu bulundu. Suçlamaların her birine 10 yıl hapis cezası verilebileceği belirtiliyor.

Cosby 2004'te eski basketbolcu Andrea Constand'a uyuşturucu hap verip, tecavüz etmekten yargılanıyordu.

Bill Cosby, cinsel saldırı iddiasıyla geçen yıl da yargılanmış, ancak jüri üyeleri karar alamamıştı.

Polanski de 1977 yılında küçük yaştaki bir kızla cinsel ilişkiye girme suçlamasını kabul ettikten sonra 42 gün hapis yatmış, savcılıkla yaptığı ceza anlaşmasının bozulacağı kaygısıyla ABD'den kaçmıştı.