Oscar Ödül Töreni için geri sayım başladı, tören TSİ 03: 00'te başlayacak

2021 Oscar Ödül Töreni (93. Akademi Ödülleri), TSİ 03:00'te başlayacak.

2021 Oscar Ödül Töreni (93. Akademi Ödülleri), TSİ 03: 00'te başlayacak.

Ödül töreni, bu yıl dünyanın farklı yerlerinde kurulan stüdyolarda yapılacak.

Altın Küre, Bafta ve Emmy ödül törenlerinden farklı olarak, Oscar adaylarından belirlenen bu mekanlardan birinde bizzat törene katılmaları istendi.

10 farklı kategoride aday olan Mank filminin, başlıca kategorilerde ödül alma ihtimali düşük görülürken; Nomadland, Minari ve Ma Rainey's Black Bottom filmlerinin öne çıkması muhtemel.

Oscar töreninden gelişmeleri bu sayfadan takip edebilirsiniz.

Oscar adayları

Farklı kategorilerde en çok adaylığı olan filmler şunlar:

2021 Oscar adayları tam listesi

En İyi Film:

En İyi Erkek Oyuncu:

En İyi Kadın Oyuncu:

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu:

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu:

En İyi Yönetmen:

En İyi Uyarlama Senaryo:

En İyi Özgün Senaryo:

En İyi Animasyon:

En İyi Belgesel:

Yabancı Dilde En İyi Film:

En İyi Sinematografi:

En İyi Kostüm Tasarımı:

En İyi Film Kurgusu:

En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı:

En İyi Özgün Müzik:

En İyi Özgün Şarkı:

En İyi Prodüksiyon Tasarımı:

En İyi Ses Kurgusu:

En İyi Görsel Efekt:

En İyi Kısa Animasyon:

En İyi Kısa Belgesel:

En İyi Kısa Film:

Sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen Oscar ödülleri, pandemi nedeniyle 3 ay ertelenmişti. Adaylar ise internet üzerinden, oyuncu Priyanka Chopra ve müzisyen eşi Nick Jonas'ın sunduğu canlı bir programla duyurulmuştu.

Geçen sezon ödül törenleri çoğunlukla sinema dünyasının önemli isimleri, yönetmen ve oyuncuların evlerinden ve sanal platformlar aracılığıyla gerçekleştirildi.

Bu yılın Oscar ödülleri ise, dünyanın farklı yerlerinde kurulan stüdyolardan yayımlanacak.

Altın Küre, Bafta ve Emmy ödül törenlerinden farklı olarak, Oscar adaylarından belirlenen bu mekanlardan birinde bizzat törene katılmaları istendi.

Geçen yıla Parazit damga vurmuştu

Oscar ödülleri olarak bilinen Akademi Ödülleri'nin 92'ncisi geçen yıl ABD'nin Los Angeles kentindeki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenmişti.

Törene En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Uluslararası Film kategorilerinde Oscar alan Güney Koreli yönetmen Bong Joon Ho'nun Parazit filmi damgasını vurmuştu.

Böylece 92 yıllık Oscar tarihinde ilk defa İngilizce dışında bir dilde çekilen bir film En İyi Film Oscar'ını kazanmıştı.