OSB sınırları içerisinde tıbbi cihazların Ar-Ge çalışmaları yapılacak
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OSB sınırları içerisinde tıbbi cihazların Ar-Ge çalışmaları yapılacak

22.10.2020 10:32 | Son Güncelleme: 22.10.2020 10:35
OSB sınırları içerisinde tıbbi cihazların Ar-Ge çalışmaları yapılacak

Antalya OSB Teknopark, ilk firma kabulünü sağlık alanında yaptı.

Antalya OSB Teknopark, ilk firma kabulünü sağlık alanında yaptı. Antalya OSB Teknopark bünyesinde kurulacak tesiste, ileri teknoloji tıbbi cihazların Ar-Ge çalışmaları yapılacak.

Teknoloji geliştirme bölgesi ilan edilen 52 dönümlük alanın bir kısmını, Ar-Ge çalışmaları yürütecek firmalara kendi tesislerini kurmaları için ayırarak, girişimcilik ekosisteminde hızlı bir büyüme gerçekleştirmeyi hedefleyen Antalya OSB Teknopark, ilk firma kabulünü Antalya Yaşam Hastaneleri Grubu ile yaptı. Antalya OSB sınırları içerisindeki bir dönümlük alana kuracakları tesiste, ileri teknoloji tıbbi cihaz ve yazılımlarının Ar-Ge çalışmalarını gerçekleştirecek olan sağlık grubu, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında sağlanan destek ve teşviklerden faydalanarak, sağlık sektörüne yerli ve milli teknolojiler kazandırmak için yatırım yapacak.

Yatırımın ilk ayağı olan firma kabul imza töreni, Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü İdari Hizmet Binasında gerçekleşti. Törene Antalya OSB Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, Teknopark Yönetim Kurulu Üyeleri, Teknopark Genel Müdürü Dr. Aylin Tümay, hastanenin Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Cemal Özkan ve Başkan Vekili Dr. Tülin Özkan katıldı.

Antalya OSB Teknopark'ın bilim ve teknoloji alanında yapacağı atılımlar ile Antalya'nın tarım ve turizmden sonra bilim ile de anılacağına dikkat çeken Ali Bahar, Teknopark hizmet binasının inşaatının devam ettiğini, tamamlanmasına paralel olarak, kendi Ar-Ge binalarını yapmak isteyen girişimcilere kapılarının açık olduğunu kaydetti. Bahar, bu konuda Antalya OSB Teknopark'ın bir çekim merkezi olmaya başladığını, taleplerin artarak devam ettiğini, bundan da büyük memnuniyet duyduklarını söyledi. - ANTALYA

OSB sınırları içerisinde tıbbi cihazların Ar-Ge çalışmaları yapılacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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