Oryantasyon nedir? Oryantasyon haftası nedir? Okullarda oryantasyon haftası nedir? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Oryantasyon nedir? Oryantasyon haftası nedir? Okullarda oryantasyon haftası nedir?

Haberler.com - Haberler | Gündem
Oryantasyon nedir? Oryantasyon haftası nedir? Okullarda oryantasyon haftası nedir?

Eğitim ve öğretim yılının yüzyüze eğitim olarak başlaması ile öğrenciler okullarına kavuştu ve oryantasyon haftasına başladılar. Peki, Oryantasyon nedir? Oryantasyon haftası nedir? Okullarda oryantasyon haftası nedir? detaylar haberimizde…

Yeni bir okula veya yeni bir işe başlamadan önce artık, kurum ve kuruluşlar yeni çalışana veya öğrenciye oryantasyon programı kapsamında eğitim verirler. Bu haberimizde, Oryantasyon nedir? Oryantasyon haftası nedir? Okullarda oryantasyon haftası nedir? sorularını cevaplandıracağız…

ORYANTASYON NEDİR?

Oryantasyon; yönlendirme, yön verme, kılavuzluk etme, Fransızca orientation sözcüğünün Türkçe söylenişidir. Genellikle bir iş terimi olarak kullanılır. İplik üretiminde, ipliği oluşturan liflerin birçok kez çekilip uzatılarak birbirlerine paralel hale getirilmesi işlemine de oryantasyon denir.

Çalışma yaşamına yeni başlayanlara veya işletme içinde görev konumları değişen personele ya da yeni bir eğitim kurumuna başlayanlara uygulanan eğitime oryantasyon eğitimi denilmektedir. Yeni işin veya okulun gereği olarak, yeni bilgilerin edinilmesi, düşünsel ve bedensel becerilerin kazandırılması maksadıyla uygulanan eğitsel programlardır.

ORYANTASYON HAFTASI NEDİR?

İş hayatına yeni başlayanlara veya şirket içinde görev tanımları değişen çalışana veya yeni okula başlayanlara uygulanan eğitime oryantasyon eğitimi denilmektedir. Yeni işin veya okulun gereği olarak, yeni bilgilerin edinilmesi, düşünsel ve bedensel becerilerin kazandırılması maksadıyla uygulanan eğitsel programlardır. Bu eğitim süresi, farklı etmenlerle değişiklik göstermektedir. Ortalama oryantasyon süresi 1 hafta ile 8 hafta arasıdır. Bu haftalara oryantasyon haftası adı verilir.

OKULLARDA ORYANTASYON HAFTASI NEDİR?

Yeni ilkokul, lise veya üniversiteye başlayan her öğrenci, okuluna hızlı adapte olabilmesi için okul yönetimi tarafından oryantasyon eğitimine tabii tutulur. Okulun binası ve çevresi, ders programı, kulüpler vs. gibi bilgiler verilir. Okullarda ortalama oryantasyon haftası 1 ile2 hafta arasıdır. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Haberler.com - Gündem
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Destici Ersin Tatar Ziya Selçuk Fahrettin Koca Ekrem İmamoğlu
Magazin Kaan Yıldırım Özge Özpirinçci
Spor Diego Arda Turan Fatih Terim Şenol Güneş Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Vladimir Putin Mehmet Akif Ersoy
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Oryantasyon nedir? Oryantasyon haftası nedir? Okullarda oryantasyon haftası nedir? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.09.2021 12:37:43. #1.11#