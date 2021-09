Yeni bir okula veya yeni bir işe başlamadan önce artık, kurum ve kuruluşlar yeni çalışana veya öğrenciye oryantasyon programı kapsamında eğitim verirler. Bu haberimizde, Oryantasyon nedir? Oryantasyon haftası nedir? Okullarda oryantasyon haftası nedir? sorularını cevaplandıracağız…

ORYANTASYON NEDİR?

Oryantasyon; yönlendirme, yön verme, kılavuzluk etme, Fransızca orientation sözcüğünün Türkçe söylenişidir. Genellikle bir iş terimi olarak kullanılır. İplik üretiminde, ipliği oluşturan liflerin birçok kez çekilip uzatılarak birbirlerine paralel hale getirilmesi işlemine de oryantasyon denir.

Çalışma yaşamına yeni başlayanlara veya işletme içinde görev konumları değişen personele ya da yeni bir eğitim kurumuna başlayanlara uygulanan eğitime oryantasyon eğitimi denilmektedir. Yeni işin veya okulun gereği olarak, yeni bilgilerin edinilmesi, düşünsel ve bedensel becerilerin kazandırılması maksadıyla uygulanan eğitsel programlardır.

ORYANTASYON HAFTASI NEDİR?

Yeni işin veya okulun gereği olarak, yeni bilgilerin edinilmesi, düşünsel ve bedensel becerilerin kazandırılması maksadıyla uygulanan eğitsel programlardır. Bu eğitim süresi, farklı etmenlerle değişiklik göstermektedir. Ortalama oryantasyon süresi 1 hafta ile 8 hafta arasıdır. Bu haftalara oryantasyon haftası adı verilir.

OKULLARDA ORYANTASYON HAFTASI NEDİR?

Yeni ilkokul, lise veya üniversiteye başlayan her öğrenci, okuluna hızlı adapte olabilmesi için okul yönetimi tarafından oryantasyon eğitimine tabii tutulur. Okulun binası ve çevresi, ders programı, kulüpler vs. gibi bilgiler verilir. Okullarda ortalama oryantasyon haftası 1 ile2 hafta arasıdır.

