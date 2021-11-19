Oryantal Didem Kınalı'dan şaşırtan çıkış

GAZİOSMANPAŞA, İSTANBUL (Snob Magazin) - Didem Kınalı, haftanın iki günü 1 saat boyunca öğrencilerine ders veriyor. Kınalı'nın öğrencilerinin çoğunun yabancı uyruklu olması da dikkat çekti.

Kınalı, "Öğrencilerim şu anda orta seviyede. Benim kadar olmasa bile iyi bir noktaya geleceklerdir. Kıvrak olan vücut kilo almaz. Herkesi dans etmeye davet ediyorum" dedi.

ORYANTAL DİDEM KİMDİR?

Didem Kınalı (d. 6 Haziran 1986; Gaziosmanpaşa, İstanbul) Türk oryantal.

6 Haziran 1986 tarihinde Gaziosmanpaşa'da doğdu. Şişli Kuştepe'de büyüdü. Bir ablası ve bir de erkek kardeşi vardır. Annesi Selanik göçmeni bir oryantal, babası ise Yugoslav göçmeni ve darbukacıdır. Çocukluğu Roman (Çingene) mahallesinde geçti. İlkokul üçüncü sınıfa kadar okudu, çalışması gerektiği için ayrıldı ve dans etmeye başladı. Ama daha sonra liseyi bitirdi. Aktüel Dergisi'ne verdiği röportajda "Matematik dışında başarılı bir öğrenciydim. Okulu bırakmam ailemin değil, benim isteğimdi. Ama hala okumayı istiyorum. Karar verdim okuyacağım, üniversiteye de gideceğim." açıklamalarında bulunmuştur.

1993 yılında yayın hayatına başlayan İbrahim Tatlıses'in eğlence programı İbo Şov'da sergilediği oryantal dans gösterileriyle adını duyurdu. Başarılı oryantal 1,62 boyundadır.