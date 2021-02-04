Oryantal Didem'in dans ederken kendisini izlemeyen Bülent Serttaş'ı daha önce polise şikayet ettiği ortaya çıktı
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Oryantal Didem'in dans ederken kendisini izlemeyen Bülent Serttaş'ı daha önce polise şikayet ettiği ortaya çıktı

04.02.2021 11:09 | Son Güncelleme: 04.02.2021 11:51

Ünlü şarkıcı Bülent Serttaş'ın karşısında göbek atan Didem'e bakmaması magazin gündeminde konuşulmaya devam ediyor. Bu olayın üzerine yapılan araştırmalarda Didem'in daha önce bir düğün organizasyonu sonrası Bülent Serttaş'ı polise ihbar ettiği ortaya çıktı.

Her cumartesi akşamı seyircilerin karşısına çıkan İbo Show yine bomba gibi bir bölümle ekrana geldi. Birbirinden ünlü ismin konuk olduğu eğlence programında konuk olan Bülent Serttaş'ın karşısında göbek atan oryantal Didem'e bakmaması sosyal medyada çok konuşuldu. Yaşanan olayın ardından iki ünlü ismin arasında bir kırgınlık olduğu bu yüzden de birbiriyle konuşmadığı ileri sürüldü.

"DİDEM SİNİRLENİP SERTTAŞ'I POLİS ŞİKAYET ETMİŞ"

Günaydın yazarı Ömer Karahan ise ikili arasında yaşananların eski bir olaya dayandığını belirterek şunları yazdı: "Bülent Serttaş ve oryantal Didem, geçtiğimiz yaz Florya'da bir düğünde sahne almış. Düğüne geç gelen Didem, organizatör tarafından sahneden erkenden indirilmiş. Ve sonra Didem büyük bir sinirle düğünün yapıldığı mekandan ayrılıp polisi arayarak ihbarda bulunmuş.

Oryantal Didem'in dans ederken kendisini izlemeyen Bülent Serttaş'ı daha önce polise şikayet ettiği ortaya çıktı

Düğün yerine gelen polis, pandemi kurallarına uygun olmayan eğlence düzenlendiğini tespit ederek herkese ceza uygulamış. O sıralarda Serttaş'ın sahnede olduğu, yapılan bu harekete sinirlendiği, o gün oryantal Didem ile arasına mesafe koyduğu söyleniyor."

Oryantal Didem'in dans ederken kendisini izlemeyen Bülent Serttaş'ı daha önce polise şikayet ettiği ortaya çıktı
Haber Yorumları (3)
ALİ: ne abarttınız ne haber yaptınız iyiki bi bakmamış sanki çok önemli bi durum gibi
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YETER: Ya arkadaş ne uzattınız şu haberi ya. . . Adam bakmak istememiş bakmamış işte zorla izlemesi mi gerekiyor???
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123: Adamın günah diye bakmaması ne kadar zorunuza gitmiş yav. Günlerdir haber yapıosunuz.
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500
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