Örümcek Isırığı Nasıl Olur ve Nasıl Anlaşılır? Örümcek Isırığı Nasıl Geçer ve Ne İyi Gelir

Örümcekler halk tarafından hala çok az biliniyor. Sayıları, büyüklükleri vahşi faun kategorisinde biraz ayrı kaldıkları anlamına gelir. Yeteneklerinin yanlış anlaşılması kesinlikle bu mesafeden ortaya çıkıyor.

Örümcek Isırığı Nasıl Olur?

Tatilde olsun ya da olmasın, bir örümcek ısırığı kolayca gerçekleşebilir. Bu küçük hayvanlar nadiren saldırgan olsalar da, yanlışlıkla ağlarını yok ederseniz veya kendilerini giysilerinize hapsolmuş bulurlarsa kendilerini savunma ihtiyacı hissedebilirler.

Büyük çoğunluğu herhangi bir tehlike oluşturmuyor! Bununla birlikte, bazı durumlar hızlı bir şekilde bir doktora danışmanızı gerektirir: semptomlara bağlı olarak alınacak doğru yaklaşım ve ısırık riskini nasıl en aza indirebileceğiniz size açıklanacaktır.

Tüylü bacakları ve çoklu gözleriyle en cesurlarımızı bile korkutuyorlar. Elbette örümceklerden, evlerimizin kabuslarından ve bazen gerçek fobilerin kaynaklarından bahsediyoruz.

Ayrıca, koldaki bir ısırıkla uyanmak ve bölgede sivrisinek bulunmadığı için onları suçlamak da alışılmadık bir durum değildir. Ama örümcekler bizi gerçekten ısırabilir mi?

Gerçekte, örümcekler sivrisineklerin aksine iğneleri olmaması gibi basit bir nedenden dolayı sizi ısırmazlar. Ancak ağızlarında kancalar olduğu için sizi ısırabilirler. Bununla birlikte, örümcek türlerinin% 70'i bir insanı ısırmak için çok küçüktür ve insan derisini delememektedir.

Örümcek Isırığı Nasıl Anlaşılır?

Özellikle ısırmadan önce, tehlikenin önündeki bir örümcek (örneğin siz) saldırıya geçmek yerine kaçmayı veya öldürmeyi tercih edecektir. Gerçekten de örümcekler insanları nadiren ısırırlar veya sadece savunma refleksi sırasında, örneğin istem dışı olarak üzerine oturduğunuzda.

Örümceğin kancasını kullandığı tek zaman avını ısırmaktır. Isırık, onları felç etmek ve daha kolay yiyebilmek için onlara zehir enjekte etmesine izin verir. Bu nedenle tüm örümcekler zehirlidir, ancak sizi yemek istemeleri için hiçbir sebepleri yoktur ve hatta kanınızdan zevk almak için emmezler.

Buna ek olarak, eğer bir örümcek sizi ısırırsa, sizin bir av olmadığınızı bilir ve muhtemelen size zehir enjekte etmez. Isırdığını ise kaşıntı ve kızarıklıkla anlayabilirsiniz. Bazı durumlarda hafif ağrılı da olabilir, ancak kaşıntı daha yaygındır. Yarayı çok yakından inceleyerek, ortasında iki küçük delik de görebilirsiniz.

Örümcek Isırığı Nasıl Geçer ve Ne İyi Gelir?

Başka semptom yoksa, örümcek ısırığını kendiniz tedavi edebilirsiniz . Başlamak için yarayı biraz sabun ve suyla temizleyin. Sonra nazikçe kurulayın ve eczanelerde satılan antiseptik bir sprey ile dezenfekte edin. Ayrıca piyasada kaşıntı önleyici kremler de bulacaksınız: genellikle semptomlar kaybolana kadar günde bir veya iki kez sürmeniz yeterlidir.

Örümceği hareket sırasında yakaladıysanız, şişmesini önlemek için ısırık bölgesine hızlıca bir buz paketi uygulayabilirsiniz. Öncelikle anjiyoödem (ana semptomlar: dudakların, dilin, göz çevresi, ellerin şişmesi) gibi örümcek zehrine karşı güçlü bir alerjik reaksiyon olması durumunda sağlık merkezine başvurabilirsiniz.

Isırıldıktan sonraki saatler içinde baş ağrısı, mide bulantısı, kas uyuşması, tüm vücutta donuk ağrılar, ateş, anksiyete nöbetleri veya halüsinasyondan muzdaripseniz hemen danışmak daha iyidir. Ancak kırmızı lekeli bu büyük siyah örümceğin saldırıya uğramasının çok nadir olduğunu unutmayın. Ek olarak, intravenöz tedavi genellikle her şeyi normale döndürmek için yeterlidir.

Örümceği iyi gözlemleyin, gerekirse doktora tarif edin veya daha iyisi fotoğrafını çekin. Hastaneye göstermek için yakalamayı da deneyebilirsiniz. Semptomlar türden türe farklılık gösteriyorsa, ısırık bölgesinde şiddetli ağrı, sindirim bozuklukları (örn: ishal, kusma), kas veya eklem ağrısı durumunda genellikle acil servise gitmeniz önerilir.

Pencerelerinizin kenarına ve kapınızın önüne birkaç damla at kestanesi özü koyun. Lavanta ve beyaz sirke de örümcekleri uzaklaştırır.

Kaynak: Hürriyet