"Örümcek Adam" tatilini memleketinde geçiriyor

Antalya'da "Örümcek Adam" kostümüyle yaptığı gösterilerle tanınan Burak Soylu, tatil için geldiği memleketi Trabzon'da da her yaştan insanın yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Antalya'da "Örümcek Adam" kostümüyle yaptığı gösterilerle tanınan Burak Soylu, tatil için geldiği memleketi Trabzon'da da her yaştan insanın yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Küçük yaşlardan itibaren çok sevdiği kurgusal kahraman "Örümcek Adam"ın dansını, ters duruşunu ve ağ atma gibi hareketlerini yapan Soylu, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Turizm ve Otelcilik bölümünden mezun olmasının ardından Antalya'daki otellerde gerçekleştirdiği gösterilerle geçimini sağlıyor.

Tatil için geldiği memleketi Trabzon'da, çok sevdiği "Örümcek Adam" kıyafetini bu kez hemşehrileri için giyinen Soylu, kentin simge mekanları arasında yer alan Ayasofya Cami ve Müzesi, Boztepe Piknik Alanı, Faroz Balıkçı Barınağı, Atatürk Köşkü ve Atatürk Alanı'nda insanlarla bir araya geldi.

Çocukların büyük ilgi gösterdiği Soylu, memleketi Trabzon'da ilginç diyaloglar da yaşadı. "Amerika'dan buraya niye geldin?", "Şimdi uçacak mısın?", "Sigortalı bir iş bulsan olmaz mı?" ve "Gel sana yemek yedireyim" gibi soru ve tekliflerle karşılaşan Soylu, yolda yürüyen bir kişiye yönelttiği "Batman mi? Örümcek Adam mı?" sorusuna ise "Temel reis" yanıtını aldı.

Dünya ve Türkiye'yi etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle insanlara moral vermeyi istediğini anlatan Soylu, AA muhabirine, ilk defa Örümcek Adam kıyafeti ile gezdiği Trabzon'da insanların ilgisi karşısında çok sevindiğini söyledi.

Zaman zaman sosyal projelere de katıldığını ifade eden Soylu, "Elazığ ve İzmir depremlerine giderek insanlara, çocuklara moral vermeye çalıştım. Aslen Trabzonluyum ve Karadeniz'de bu şekilde ilk defa bir aktivite yaptık. Karadeniz'de, kendi şehrimde çocukları sevindirmeyi ve yaşlılarımızla muhabbet etmeyi, insanlara güzel bir enerji sunmayı amaçladım." diye konuştu.

Soylu, İstanbul ve İzmir'de yaptığı aktivitelere nazaran Trabzon'da insanların çok daha sevecen yaklaştığına işaret ederek, "İnsanların belki yüzde 30'u tepkisiz kalıyorlar ama diğer kısım çok sevecenler. Çocuklar ve mahalle aralarındaki diyaloglar çok güzel oldu. Ben de onları sevindirdiğim için mutlu oldum. Bu benim aynı zamanda mesleğim. Profesyonel dansçıyım ve özel davetlere gidiyorum. Benim gibi bu işi yapan insan neredeyse yok diyebiliriz. Bunun daha fazla yayılmasını, insanların daha fazla ilgi göstermesini istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Burak Altunöz