Örümcek adam gibi pencereye tırmanan hırsızlar güvenlik kamerasında

Önce pencereye tırmandılar sonra evi soydular



İSTANBUL - Beyoğlu'nda mahalleyi kolaçan edip gözlerine kestirdikleri bir evi soyan hırsızların açık pencereden eve girmek için örümcek adam gibi tırmanma anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, Beyoğlu Kaptanpaşa mahallesinde geçtiğimiz günlerde sabah saat 04: 00 sıralarında gerçekleşti. İddiaya göre bir evin önüne gelen iki kişi bir süre etrafı kolaçan ettikten sonra giriş katta bulunan dükkana yöneldi. Kapalı olan dükkanın üzerindeki tenteye arkadaşının yardımıyla zıplayan şüpheli camın önündeki mermere basarak evin açık camından içeri girdi. Şüphelilerden biri eve girdiği sırada diğeri ise etrafta kimsenin olup olmadığını kontrol etti. Daha sonra evin içindeki şüpheli aşağıda bekleyen arkadaşına evden aldığı bir pantolonu attı ve ardından kendisi de atladı. Evin içerisinden yaklaşık 500 TL para çalan şüpheliler olay yerinden hızla uzaklaştı.

Şüphelilerin sokağa girişinden itibaren eve giriş ve çıkışları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

"Çocuğumuz birden ağlasa o çocuğu boğabilirdi"

Hırsızların en yakın zamanda yakalanmasını isteyen ev sahibi Nihat Öz, "Sabaha karşı 4-5 civarı iki kişi geliyorlar. Cama bakıyorlar. Havalar sıcak olduğundan dolayı cam açıktı. Camın hemen dibinde küçücük bebek vardı. Daha doğrusu orada canımız vardı. Biz bunların yakalanmasını istiyoruz. Bizim şuanda 500-600 lira civarında paramız çalındı biz onların bir an önce yakalanmasını istiyoruz. Şu anda küçük bebeğimiz vardı. Biz her şeyden önce onu düşünüyoruz, ona bir şey olsaydı biz yaşayamazdık. Dünyada canı veren Allah'tır onun canı çok önemli biz onun için endişelendik. İlk başta çocuğumuz birden ağlasa o çocuğu boğabilirdi. Biz çocuğumuz için çok korktuk. Biz büyüktük karşılaşsak bir şey olmazdı. Her şeyden önce bebek vardı" şeklinde konuştu

"İki kişiydiler biri tırmanıyor, diğeri de ona yardım ediyordu"

Hırsızlık anını anlatan ev sahibi Öz, "İki kişiydiler biri tırmanıyor, diğeri de ona yardım ediyordu. Camdan içeriye giriyor, orada bulunan bir pantolon var ona bakıyor 500-600 lira civarı paramız vardı. Onu almışlar. Dışarıda ki etrafa bakıp çevreyi gözetliyor. O esnada pantolonu aldığı gibi diğeri de camdan kaçıp gitti" dedi.

Hırsızların eve giriş anı kamerada

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, iki şüpheli sokağın başından aşağı doğru inerek binaların camlarına bakıyorum. Daha sonra bir evi gözlerine kestirip bir süre etrafı kolaçan ediyor. Evin altında bulunan dükkana yönelen şüphelilerden biri ellerini birleştirerek arkadaşının ellerine basıp zıplayabilmesi için yardım ediyor. Şüphelilerden biri arkadaşından aldığı yardımla dükkanın tentesine oradan da ev camının önündeki mermere basarak açık camdan içeri giriyor. Diğer şüpheli arkadaşı içerdeyken etrafı gözetlemeye devam ediyor. Evin içindeki şüpheli camdan bir pantolon attıktan sonra kendisi de atlayarak aşağıya iniyor. Şüpheliler hızlıca olay yerinden uzaklaşıyor.

Polisin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.