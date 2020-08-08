Örümcek Adam: Eve Dönüş filmi konusu nedir? Örümcek Adam: Eve Dönüş oyuncuları ve Örümcek Adam: Eve Dönüş özeti!
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Örümcek Adam: Eve Dönüş filmi konusu nedir? Örümcek Adam: Eve Dönüş oyuncuları ve Örümcek Adam: Eve Dönüş özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Örümcek Adam: Eve Dönüş filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Örümcek Adam: Eve Dönüş konusu, özeti ve Örümcek Adam: Eve Dönüş oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Örümcek Adam: Eve Dönüş filminin detayları…

Örümcek Adam: Eve Dönüş filmi konusu nedir? Örümcek Adam: Eve Dönüş oyuncuları ve Örümcek Adam: Eve Dönüş özeti!
08.08.2020 11:16 | Son Güncelleme: 08.08.2020 11:19

İzleyenleri ekrana bağlayan Örümcek Adam: Eve Dönüş filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Örümcek Adam: Eve Dönüş filmini izleyecek olanların merak ettiği Örümcek Adam: Eve Dönüş konusu nedir, Örümcek Adam: Eve Dönüş oyuncuları kimler ve Örümcek Adam: Eve Dönüş özeti gibi konuları inceliyoruz.

ÖRÜMCEK ADAM: EVE DÖNÜŞ FİLMİ KONUSU NEDİR?

"Captain America: Civil War"da sansasyonel bir başlangıç yapan Genç Peter Parker/Örümcek-Adam ( Tom Holland), "Örümcek-Adam: Eve Dönüş"te yeni bulduğu kimliği ve ağ atma yeteneğiyle, süperkahraman olarak yaşamaya başlıyor. "Yenilmezler"le yaşadığı müthiş deneyimden oldukça mutluluk duyan Peter, her zaman gözünü üzerinde tutan yeni akıl hocası Tony Stark (Robert Downey, Jr.)'ın gözetimi altında, halası May (Marisa Tomei) ile yaşadığı eve döner. Peter günlük hayat rutininde yaşamaya çalışır, fakat bir yandan yaşadığı semtteki insanların sevdiği "Örümcek-Adam" olmaktan daha fazlasını isteyen, kendisini kanıtlamaya çalışan düşüncelerinden dolayı kafası karışıktır. Ta ki yeni kötü adam Vulture (Michael Keaton) ortaya çıkıp, Peter'in hayatta önem verdiği herşey tehlikeye girene kadar…

ÖRÜMCEK ADAM: EVE DÖNÜŞ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Jon Watts

Oyuncular: Tom Holland, Marisa Tomei, Michael Keaton, Zendaya, Jon Favreau

Tür: Aksiyon, Macera, Bilim Kurgu

Yapım Yılı: 2017 (133 dk)

Vizyon Tarihi: 7 Temmuz 2017 Cuma

Senaryo: Jonathan Goldstein, John Francis Daley

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dil: İngilizce

Orijinal Adı: Spider-Man: Homecoming

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