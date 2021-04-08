Orucun ilk günü ne zaman?

Orucun ilk günü ne zaman? sorusu Ramazan ayına az kala merak edilen başlıklar arasında yer aldı. Üç ayların başlangıcıyla merak edilen sorulardan olan oruca kaç gün kaldı? İlk oruç hangi gün? hakkında cevapları sizler için derledik. Kur'an-ı Kerîm'de adı geçen ve değerine vurgu yapılan yegane ay ramazan ayıdır.2021 oruç ne zaman başlıyor?

Oruca kaç gün kaldı? Orucun ilk günü ne zaman? On bir ayın sultanı Ramazan'ın başlangıcına sayılı günler kala oruca kaç gün kaldı? İlk oruç hangi gün? sorularının yanıtları merak edildi. Müslümanlar, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvim içerisinde yer alan tarihlerde bu ayı idrak ediyorlar. 2021 oruç ne zaman başlıyor?

ORUCUN İLK GÜNÜ NE ZAMAN?

2021 Yılı Ramazan ayı 13 Nisan 2021 Salı günü başlayacak. İlk oruç 13 Nisan'da tutulacak.

ORUCA KAÇ GÜN KALDI?

13 Nisan tarihinde başlayacak olan Ramazan'a 14 gün kaldı.

Mübarek Kadir Gecesi ise 8 Mayıs'ta idrak edilecek.

Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. gün 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. gün 15 Mayıs Cumartesi

İLK ORUÇ HANGİ GÜN?

Ramazan ayı 13 Nisan tarihinde başlayacak. Müslümanlar bu tarihten itibaren farz olan oruç ibadetini yerine getirecekler. Son oruç ise 12 Mayıs'ta Ramazan Bayramı arefesinde tutulacak.

ORUÇ TUTMAKLA YÜKÜMLÜ OLMANIN ŞARTLARI NEDİR?

İslam'a göre, bireyin sorumlu olmasının temel şartları müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmaktır. Dolayısıyla bu şartlar, oruç ibadeti ile sorumlu olmanın da şartlarıdır. Buna göre, bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle müslüman ve âkil-bâliğ olması gerekir.

İbadetlerle yükümlü olma şartlarını taşıdığı hâlde bazı özel durumlardaki kimselere oruç tutmama ruhsatı verilmiştir.

İbadetlerle yükümlü olmamakla birlikte ergenlik yaşına gelmeyen çocukların alıştırılmak ve ısındırılmak maksadıyla namaz kılmaları ve oruç tutmaları teşvik edilir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), yedi yaşından on yaşına kadarki sürede çocuğun namaza alıştırılmasını önermiştir.