Oruçluyken uyumanın hükmü nedir? Orucu uykuya tutturmak nedir? Ramazanda iftar saatine kadar uyuyanın orucu ne olur? Uyku orucu bozar mı?
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Oruçluyken uyumanın hükmü nedir? Orucu uykuya tutturmak nedir? Ramazanda iftar saatine kadar uyuyanın orucu ne olur? Uyku orucu bozar mı?

Ramazanda uyuyarak oruç tutulur mu? Orucu uykuya tutturmak ne demek? Gündüz iftar saatine kadar uyuyarak vakit geçirmek orucu bozar mı?

20.04.2020 16:59 | Son Güncelleme: 20.04.2020 16:59
Oruçluyken uyumanın hükmü nedir? Orucu uykuya tutturmak nedir? Ramazanda iftar saatine kadar uyuyanın orucu ne olur? Uyku orucu bozar mı?

Allah'a şükürler olsun mübarek bir ramazan ayına daha eriştik. Bu ayda müslümanlar olarak oruç tutarak rabbimizden afiyet, sağlık ve sıhat dileyeceğiz. Farz olan oruç ibadetini yerine getirerek nefsimizi terbiye edeceğiz. Ramazanda evde olan insanların orucun etkisiyle veya sahura kalktıkları için genelde gündüz uyuyorlar. Özellikle koronavirüs günlerinde çoğumuz evde karantinadayız. Peki bu günlerde iftar saatine kadar uyusak ne olur? Orucumuz bozulur mu? Cevabı haberimizde.

UYUYARAK ORUÇ TUTMANIN HÜKMÜ NEDİR?

Orucun sahih/geçerli olması için, "oruç tutmaya niyet etmiş ve orucu bozacak şeylerden kaçınmış olmak" şarttır. Gündüzleri az veya çok uyumak, orucun sıhhatine zarar vermez. Bununla birlikte orucun vereceği sıkıntılardan uzak kalmak ve onları hissetmemek kastıyla, gerekli olmadığı hâlde Ramazan günlerinde uzun süreli uyumanın, orucun hikmetiyle bağdaşmayacağı da unutulmamalıdır.

Oruçluyken uyumanın hükmü nedir? Orucu uykuya tutturmak nedir? Ramazanda iftar saatine kadar uyuyanın orucu ne olur? Uyku orucu bozar mı?
ORUÇ TUTMAK

ORUCA NASIL NİYET EDİLİR?

Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.

Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz. Bu oruçlar için, "yarınki orucu tutmaya" şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve "yarınki Ramazan orucuna" şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir.

Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, "falanca kaza, keffaret veya adak orucuna" şeklinde belirtilmesi gerekir.

Şafiî mezhebine göre ise nafile dışındaki tüm oruçlara geceden niyet edilmelidir. İmsak vaktine kadar niyet edilmemişse o günün orucu geçerli olmaz. Nafile oruçlara ise güneş tepe noktasına gelmeden öncesine kadar niyet edilebilir.

umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
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