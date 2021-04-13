Oruç Baba Türbesi, ilk iftara sakin girdi

Her yıl ramazan ayının ilk günü iftar saatinde vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Fatih'teki Oruç Baba Türbesi'ne Kovid-19 nedeniyle daha az ziyaretçinin geldiği görüldü.

Her yıl ramazan ayının ilk günü iftar saatinde vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Fatih'teki Oruç Baba Türbesi'ne Kovid-19 nedeniyle daha az ziyaretçinin geldiği görüldü.

Fatih Belediyesi ekipleri, Oruç Baba Türbesi'ne dua etmek ve ilk iftarı yapmak için gelen vatandaşları anonslar yaparak, sosyal mesafe ve maske kuralına uymaları konusunda sık sık uyardı.

Akşam ezanının okunmasıyla vatandaşlar, iftarlarını Oruç Baba'nın yaptığı gibi sirke ve ekmekle açtı. Vatandaşlar, daha sonra evlerinden getirdikleri yiyeceklerle iftara devam etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Alperen Kaya