0.5 ham puan nedir? YKS sonuçları değerlendirme sürecinde önemli bir yer tutan okul puanı ya da diğer bir ifadeyle Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP), sınav sonuçları içerisinde yer alıyor. YKS sonuçları sonrası okul puanı yerleştirme puanı içerisine ekleniyor mu sorusu, birçok öğrencinin gündeminde yer alıyor. Peki, Ortaöğretim başarı puanı (OBP) nedir? 0.5 ham puan nedir? OBP kalktı mı?

ORTAÖĞRETİM BAŞARI PUANI NEDİR?

Ortaöğretim bitirme notları en küçüğü 250, en büyüğü 500 olmak üzere ortaöğretim başarı puanına dönüştürülecektir.

Ortaöğretimde alınan 100 üzerinden diploma notu, 5 ile çarpılarak Ortaöğretim Başarı Puanına (OBP) dönüştürülecektir.

Böylece, 50 olan en düşük diploma notu için OBP 250 olacak, en yüksek 100 olan diploma notu için de OBP 500 olacaktır.

Diploma notu bildirilmeyen adayların diploma notu ile 50'nin altında olan diploma notları, 50 olarak değerlendirmeye

alınacaktır. Ortaöğretim Başarı Puanının (OBP) hesaplanmasında Türkiye geneli dikkate alınacak, okul bazında işlem

yapılmayacaktır.

Her aday için hesaplanmış olan OBP; 0,12 katsayısı ile çarpılarak sınav puanlarına eklenecek ve böylece adayların

yerleştirme puanları hesaplanacaktır.

Tyt puanı 150'nin altında olan adaylar için yerleştirme puanı (Y-TYT) hesaplanmayacaktır.

SAY, SÖZ, EA, DİL puanı 180'in altında olan adaylar için ilgili yerleştirme puanı (Y-SAY, Y-SÖZ, Y-EA, Y-DİL)

hesaplanmayacaktır.

Tyt puanı olmayan, TYT puanı hesaplanmayan veya TYT puanı 150'nin altında olan adayların, AYT ve/veya YDT'ye

girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA, DİL için sınav/yerleştirme puanları (Y-SAY, Y-SÖZ, Y-EA, Y-DİL) hesaplanmayacaktır.

TYT puanı 150'nin üstünde olan adaylardan AYT ve/veya YDT'ye giren ve cevaplamış oldukları testlere bağlı olarak 180

ve üzeri puan alanların ilgili yerleştirme puanları hesaplanacaktır.

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