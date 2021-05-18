Ortalık fena karışıyor! Şevval Şahin, kendini güzel bulmayan Demet Akalın'a ateş püskürdü
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Ortalık fena karışıyor! Şevval Şahin, kendini güzel bulmayan Demet Akalın'a ateş püskürdü

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

2021 Kainat Güzeli Andrea Meza ile 2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin'i kıyaslayan Demet Akalın, "Andrea afet, diğerine güzel demeye" ifadelerini kullandı. Akalın'ın yorumunu görünce sinirlenen Şahin ise "Umarım bir gün kendinle barışık olursun ve kendini geliştirirsin. Yazık" diyerek şarkıcıya tepki gösterdi.

ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle iptal edilen Kainat Güzellik Yarışmasında tacın yeni sahibi belli oldu. Yazılım mühendisi Andrea Meza, 2021'in kainat güzeli seçildi. Kararın açıklamasının ardından sosyal medyada 2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin ile Andrea Meza'nın güzelliği kıyaslanmaya başladı. Demet Akalın'ın yorumu ise Şahin'i kızdırdı.

DEMET, ŞEVVAL'İ GÜZEL BULMADI

Instagram'da Şahin ve Meza'nın güzellik anlamında kıyaslandığı bir paylaşıma cevap veren Demet Akalın, "Andrea afet. Diğerine güzel demeye" dedi. Akalın'ın kendisi hakkında yaptığı yorumu gören Şevval Şahin ise hem yapılan ankete hem de şarkıcıya tepki gösterdi.

Ortalık fena karışıyor! Şevval Şahin, kendini güzel bulmayan Demet Akalın'a ateş püskürdü

"SENİ İZLEYEN ÇOK GENÇ KIZ VAR, YAZIK"

Sert bir dille cevap veren Şevval Şahin, şu ifadeleri kullandı: "Yıl olmuş 2021 siz hala kadın kıyaslıyorsunuz. Andrea çok güzel ve keşke onun birinciliğinin haberini yapsaydınız böyle boş bir haber olmasaydı. Sonuçta ikimiz de çok ayrı insanlarız ayrı yarışmalarda yer aldık. 'Balık etli mi, sıfır beden mi güzel?' Siz şaka mısınız? Gerçekten 20 yıl geriden geliyorsunuz. Demet Akalın umarım bir gün kendinle barışık olursun ve kendini geliştirirsin. Seni izleyen çok genç kız var, yazık."

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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
Haber Yorumları (1)
ABDULLAH ATİK: AL BİRİNİ VUR ÖTEKİNE..
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Ortalık fena karışıyor! Şevval Şahin, kendini güzel bulmayan Demet Akalın'a ateş püskürdü - Haberler Magazin
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