ABD hükümetini korku sardı! Kaosun zirveye ulaştığı ABD'de, meşhur "Irak" tugayı görevlendirildi
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ABD hükümetini korku sardı! Kaosun zirveye ulaştığı ABD'de, meşhur "Irak" tugayı görevlendirildi

ABD Savunma Bakanlığı, 82'nci Hava İndirme Tümeninin bulunduğu Fort Bragg ve 10'uncu Dağcı Tümeninin bulunduğu Fort Drum kışlalarından yaklaşık 1600 askeri 'tedbir amaçlı' Washington bölgesinde konuşlandırdığını duyurdu. 82'nci Hava İndirme Tümeni daha önce ABD'nin İran ile yaşadığı kriz sonrası Irak'ta konuşlandırılmıştı.

03.06.2020 09:36 | Son Güncelleme: 03.06.2020 10:02

ABD'de George Floyd isimli siyahinin öldürülmesi sonucu ülkede protestolar had safhaya çıkarken sokaklar adeta kaosa teslim oldu. Savaş alanına dönen ülkede protestocularla kolluk kuvvetleri arasında çatışmalar devam ediyor. ABD hükümeti bu durumu engellemek için alınan tedbirleri artırırken ABD'nin Irak'ta görev alan 82'nci Hava İndirme Tümenine bağlı Acil Müdahale Tugayının 504'üncü Görev Gücü Taburu'nu Washington sokaklarına konuşlandırdı.

TALİMAT SAVUNMA BAKANLIĞINDAN GELDİ

Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman konuyla ilgili açıklamasında, Savunma Bakanı Mark Esper'in 82'nci Hava İndirme Tümenine bağlı Acil Müdahale Tugayının 504'üncü Görev Gücü Taburunu başkent bölgesine konuşlandırma talimatı verdiğini belirtti.

Hoffman, Kuzey Saha Komutanlığının ise yine Fort Bragg'dan 16'ncı Askeri Polis Tugayını ve Fort Drum'daki 91'inci Askeri Polis Taburunu Washington bölgesine sevk ettiğini bildirdi.

SEVK EDİLEN ASKER SAYISI 1600

Sözcü, açıklamasında, "Muvazzaf askeri unsurlar Ulusal Başkent Bölgesine konuşlandırıldılar ancak Washington DC'nin içinde değiller. Teyakkuz halindeler ama 10. Madde (Ordu Kanunu) altında görevliler, sivil otoritelerin operasyonlarına katılmıyorlar. Fort Bragg ve Fort Drum'dan sevk edilen askerlerin sayısı yaklaşık 1600'dür." ifadelerini kullandı.

AYNI BİRLİK IRAK'A SEVK EDİLMİŞTİ

82'nci Hava İndirme Tümeni Acil Müdahale Tugayı daha önce ABD'nin İran ile Irak'ta yaşadığı gerilimler üzerine Irak'a sevk edilmişti.

Ülkenin birçok eyaletinde yağma ve şiddet olaylarının tırmanması üzerine ABD Başkanı Donald Trump, askeri güç kullanma tehdidinde bulunmuştu.

ABD Ulusal Muhafızlar Bürosu, önceki akşam başkent Washington DC'de 1300 ulusal muhafızın görev yaptığını ve dün akşam itibarıyla birçok eyaletten 1500 muhafızın daha kente intikal ettiğini açıklamıştı.

Ülkede dün akşamdan itibaren 100 bin Ulusal Muhafız aktif hale getirilerek valilerin emrine verilmişti.

ABD hükümetini korku sardı! Kaosun zirveye ulaştığı ABD'de, meşhur 'Irak' tugayı görevlendirildi

Dünya Manşet

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