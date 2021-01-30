Ortaköy'de turist yoğunluğu
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Ortaköy'de turist yoğunluğu

30.01.2021 14:26 | Son Güncelleme: 30.01.2021 14:30
Ortaköy'de turist yoğunluğu

Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan turistler, yağmura rağmen yine İstanbul turuna devam etti.

Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan turistler, yağmura rağmen yine İstanbul turuna devam etti.

Kentin en uğrak noktalarından olan Ortaköy, yağmura aldırış etmeyen turistleri ağırladı. Gruplar halinde gezilerini sürdüren turistler, köprü manzarasında hatıra fotoğrafı çektirdi. Haftasonu boyunca, yalnızca kısıtlamadan muaf olan turistlere açık olan Ortaköy'de, polisler denetim yaparak yalnızca turist girişine izin veriyor. 


Ortaköy'de turist yoğunluğu
Ortaköy'de turist yoğunluğu
Ortaköy'de turist yoğunluğu
Ortaköy'de turist yoğunluğu
Ortaköy'de turist yoğunluğu
Ortaköy'de turist yoğunluğu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Maşe

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