ORTAKÖY'DE ENDİŞELENDİREN GÖRÜNTÜLER
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ORTAKÖY'DE ENDİŞELENDİREN GÖRÜNTÜLER

24.10.2020 22:08 | Son Güncelleme: 24.10.2020 22:12
ORTAKÖY'DE ENDİŞELENDİREN GÖRÜNTÜLER

Haber-Kamera: İdris TİFTİKÇİ / İSTANBUL DHAKoronavirüse karşı her alanda tedbirler alınmaya devam ederken, vatandaşlara da mecbur kalmadıkça sokağa çıkılmaması yönünde uyarılarda bulunuldu.

Haber-Kamera: İdris TİFTİKÇİ/ İSTANBUL DHA

Koronavirüse karşı her alanda tedbirler alınmaya devam ederken, vatandaşlara da mecbur kalmadıkça sokağa çıkılmaması yönünde uyarılarda bulunuldu. Vatandaşların bir kısmı "Evde kalın" uyarılarını  dikkate alarak evlerinden dışarı çıkmazken, bazı vatandaşlar ise sokağa çıkmayı sürdürüyor.

Bazı İstanbullular koronavirüs tehlikesine aldırış etmeden sahile akın ettiler. Ortaköy Sahili'ni dolduran çoğunluğu turist bazı vatandaşlar sahilde fotoğraf çektirdi. Ortaköy sahil yolunda trafiğin yoğun olduğu görüldü. Sahildeki kişilerin maske takmadığı ve sosyal mesafeye kuralına uymadığı dikkatlerden kaçmadı.

Görüntü dökümü:

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·Trafikten detay

·Ortaköy sahilden detay

·Sahildeki insanlardan detay

-Maske takmayanlardan görüntü

·Genel ve Detaylar


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İdris TİFTİKCİ

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