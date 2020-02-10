Ortak pazar yakında açılıyor

10.02.2020 12:04 | Son Güncelleme: 10.02.2020 12:04

Çalışmalarında sona gelinen Doğantepe ve Başpınar mahallelerine hizmet edecek olan kapalı semt pazarı yakında hizmete açılacak.



Altındağ Belediyesi, vatandaşlardan gelen talepleri tek tek hayata geçirmeye devam ediyor. Altındağlıların taze meyve ve sebzeye ucuza ulaşabilmesi için yeni pazar alanları oluşturan Altındağ Belediyesi, iki mahalleye hizmet verecek olan Doğantepe-Başpınar kapalı semt pazarı inşaatında sona geldi. İnşaatı neredeyse tamamlanan ve tabelasının asıldığı pazar alanı, 150 tezgah kapasitesine sahip. Alışveriş yapacak olan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanan kapalı semt pazarında bulunacak olan zabıta binasının içeresinde mescit ve lavabolardan hem vatandaşlar hem de esnaf faydalanabilecek. Tamamlandıktan sonra Doğantepe ve Başpınar mahalleleri sakinleri, yeni pazar alanında ev alışverişlerini gönül rahatlığı ile gerçekleştirecek.



Güvenli ve rahat alışveriş



Mahalle sakinlerinin güvenli ve rahat alışveriş yapabilmeleri için her detayın en ince ayrıntısına kadar düşünüldüğünü belirten Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, "Vatandaşlarımızdan gelen talepleri dikkate alarak Altındağ'da yeni pazar alanları oluşturuyoruz. İki mahallenin sınırında inşa ettiğimiz kapalı semt pazarımızı da çok yakında hizmete açacağız. Doğantepe ve Başpınar mahalle sakinleri temiz ve düzenli bir alanda ev alışverişlerini gönül rahatlığıyla yapacaklar. Hemşehrilerime yeni kapalı semt pazarları hayırlı olsun. Öte yandan daha önce 4 semt pazarını da hizmete açmıştık. Karapürçek ve Gültepe'ye de pazar alanı inşa çalışmalarımız sürüyor" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA