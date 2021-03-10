Ortahisar sokak hayvanlarını tedavi ettiriyor

Trabzon'un Ortahisar ilçe Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, sokak hayvanlarını unutmadıklarını belirterek geçen yıl Haziran ayında açılan 'Küçük Dostlar Kliniği'nde trafik kazası ve yüksekten düşme sonucu yaralanan kediler ile çeşitli viral, zoonoz hastalıklara yakalanan yaklaşık 800 kedinin tedavisi yapıldığını söyledi.

Şehirde uzun yıllardır eksikliği hissedilen hizmeti hayata geçirdiklerini kaydeden Genç, "Beşirli sahilinde hizmete açtığımız 'Küçük Dostlar Kliniği' sokak hayvanlarının imdadına yetişiyor. Haziran ayında açtığımız klinikte trafik kazası ve yüksekten düşme sonucu yaralanan kediler ile çeşitli viral, zoonoz hastalıklara yakalan 800 kedinin tedavisi yapıldı. Aynı süre zarfında 700 kedi kısırlaştırılarak tekrar doğal yaşam alanlarına bırakıldı. Fiziki mekan itibarıyla kliniğimiz belki küçük ama işlevi yönünden çok büyük bir anlam ifade ediyor. Burada çok anlamlı bir hizmeti yerine getiriyoruz. Şehirde eksikliği hissedilen önemli bir ihtiyacı karşıladık. Sahipli ev kedilerini ve evcil hayvanları klinikte tedavi etmiyoruz. Aslında işlevi itibarıyla klinikten ziyade sokak hayvanları için bir hastane niteliğinde. Şehrimizde uzun yıllardır eksikliğini hissettiğimiz bir hizmeti ifa ediyoruz. Bundan da son derece mutluyuz ve sevinçliyiz" diye konuştu. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı