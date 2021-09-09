Ortahisar Belediyesinin çalışmaları devam ediyor
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Ortahisar Belediyesinin çalışmaları devam ediyor

Ortahisar Belediyesinin çalışmaları devam ediyor
Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk - Haberler | Güncel

Ortahisar Belediyesince, ilçenin en eski mahallelerinden Kemerkaya'daki Balıkpazarı ve Halkevi Sokağı'nın yeniden düzenlediği bildirildi.

Ortahisar Belediyesince, ilçenin en eski mahallelerinden Kemerkaya'daki Balıkpazarı ve Halkevi Sokağı'nın yeniden düzenlediği bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in çalışmaları yerinde inceleyerek Etüt Proje Müdürü Mustafa Karslı ile Fen İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Coşkun Şahin'den bilgi aldığı belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Genç, yapılan çalışmalarla ilgili bölge esnafıyla da görüşerek, projenin yıl sonuna kadar altyapı ve üst yapı çalışmalarıyla eksiksiz şekilde bitirileceğini aktardı.

Genç, projenin toplamda 479 bin 930,20 liraya mal olacağını ifade ederek, şunları kaydetti:

"TİSKİ yağmur suyu kanalını, TELEKOM da internet altyapı çalışmalarını tamamladı. Büyükşehir Belediyemiz de fiber boru hattını döşedi. Artık tekrar kazılmaya ihtiyaç duyulmadan TELEKOM ve TEDAŞ gibi kurumlar bu boru hattı içinden kablolarını döşeyecek. Doğal olarak da bu çalışmalar tamamlandığında üst yapının da yeniden alınması gerekiyordu. Ortahisar Belediyesi olarak biz de yap-boz yapmamak için bu kurumların çalışmalarını tamamlamasını bekledik ve bütün altyapı çalışmaları tamamlandıktan sonra biz de üst yapı çalışmalarına başladık. Projemizi 479 bin 930,20 liraya ihale ettik ve 120 iş günü bir hedef koyduk. Yıl sonuna kadar bütün bu kaldırım ve parke taşı döşeme çalışmalarını tamamlayacağız."

Genç, projenin yüzde 35 oranında tamamlandığını ve hiçbir unsurun unutulmadığını vurgulayarak, "Kaldırımları parke taşıyla, araç yolunu ise tarihi dokuya uygun olarak kesme taşlarla döşüyoruz. Projenin birinci kısmında zemin betonu döküldü ve taş döşemesinin de yüzde 90'ı yapıldı. İkinci kısımda ise eski zemin sökülüyor. Bütün bu çalışmalar bittiğinde altyapı ve üst yapının bütün unsurları eksiksiz olarak tamamlanmış olacak." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk

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