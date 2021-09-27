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Ortahisar Belediyesi çalışmalarını sürdürüyor

AA / Duygu Avunduk - Haberler | Güncel
Ortahisar Belediyesi çalışmalarını sürdürüyor

Ortahisar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 1 Nolu Beşirli Mahallesi'ndeki birçok sokakta altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan yolları asfaltlıyor.

Ortahisar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 1 Nolu Beşirli Mahallesi'ndeki birçok sokakta altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan yolları asfaltlıyor.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, yaptığı yazılı açıklamada, şehrin birçok mahallesinde TİSKİ ve diğer kurumların altyapı çalışmalarını hızlı şekilde sürdürdüğünü belirtti.

Çok büyük çaplı altyapı çalışmaları yapıldığını kaydeden Genç, şöyle devam etti:

"TELEKOM, EDAŞ ve TİSKİ kendi faaliyet alanlarıyla ilgili konularda gayretli bir şekilde gece gündüz çalışmalarını sürdürüyor. Yağmur suyunun kanalizasyon sisteminden ayrılması, içme suyu hatlarının yenilenmesi, atık su arıtma tesisleri ve sahildeki kötü kokunun önlenmesi gerçekten uzun zamandır hayata geçirilmesini talep ettiğimiz konulardı. Tabii altyapı çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürülürken üst yapının yeniden elden geçirilmesi gerekiyordu. Şimdi bu konular bütüncül bir yaklaşımla ele alınarak şehrimizin altyapısı daha modern ve nitelikli hale getiriliyor."

Yap-boz yapmamak için bütün kurumların birbirleriyle koordineli çalıştığını ifade eden Genç, şunları kaydetti:

"Biz de Ortahisar Belediyesi olarak altyapı çalışmalarının bütünüyle bitirilmesini bekliyoruz. Çalışmaları tamamlanan ve bize teslim edilen yerlerde planlı bir şekilde üst yapı çalışmalarına başlıyoruz. Kaldırımların yenilenmesi, bozulan asfalt ve beton yolların yeniden imal edilmesi için çok gayretli bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın yapılan çalışmalardan asgari düzeyde etkilenmesi için bütün tedbirleri alıyoruz. Yoğun çalışmalardan dolayı bazı şikayetlerin ve rahatsızlıkların olduğunu biliyoruz. Bu konuda biraz daha duyarlılık ve sabır bekliyoruz. Bu çalışmalar tamamlandığında kentimiz hem altyapı hem üst yapı olarak her anlamda rahatlayacak. Uzun süre altyapı çalışmalarına ihtiyaç duyulmayacak. Kentimizde yaşam standartları yükselecek."

AA / Duygu Avunduk - Son Dakika Haberleri
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