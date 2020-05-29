Ortağını tabancayla öldüren şüpheli tutuklandı KONYA'da, halı yıkama atölyesinde para anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada, ortağı Yusuf Öztürk'ü (36) tabancayla vurarak, öldüren Halil Ağralı (39) tutuklandı.

KONYA'da, halı yıkama atölyesinde para anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada, ortağı Yusuf Öztürk'ü (36) tabancayla vurarak, öldüren Halil Ağralı (39) tutuklandı.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında, Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki halı yıkama atölyesinde meydana geldi. Aralarında para anlaşmazlığı nedeniyle husumet olduğu iddia edilen ortaklar Halil Ağralı ve Yusuf Öztürk, tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyüp, kavgaya dönüşmesi üzerine Ağralı, belinden çıkardığı tabancayla Öztürk'e peş peşe ateş etti. Mermilerin hedefi olan Yusuf Öztürk, olay yerinde hayatını kaybetti. Atölyenin önüne çıkıp, polisin gelmesini bekleyen Halil Ağralı ise gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Halil Ağralı, bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA