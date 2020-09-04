Antalya'da bir kişi, tartıştığı ortağını göğsünden bıçaklayarak öldürdü
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Antalya'da bir kişi, tartıştığı ortağını göğsünden bıçaklayarak öldürdü

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir kişi, sokak ortasında tartıştığı ortağını göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Kavgada karnından yaralanan zanlı ise suç aletini de çalılık alana atarak olay yerinden uzaklaştı.

04.09.2020 23:20 | Son Güncelleme: 05.09.2020 00:03

Antalya'da bir kişi sokak ortasında çıkan kavgada ortağını bıçaklayarak öldürdü, kendisi de yaralandı.

Olay, saat 20.30 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Sütçüler Mahallesi 6495 sokak ile 6499 sokağın birleştiği alanda meydana geldi. Bir iş yerinin ortaklarından Halil Kuş (59) ve M.A. (40), ortak arkadaşları F.B. (50) bir evde bir araya geldi. Burada eğlenen iki ortağın arasında iddiaya göre bir süre sonra tartışma çıktı.

ORTAĞINI GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI

Tartışma sokağa taştı ve iki arkadaş arasında bıçaklı kavgaya dönüştü. Halil Kuş boynundan ve göğsünden 3 bıçak darbesi alıp kanlar içerisinde yere yığılırken, M.A. da karnından yaralandı. Karnını tutarak olay yerinden ayrılan M.A., suç aletini de yakınlardaki çalılık alana fırlattı.

Antalya'da bir kişi, tartıştığı ortağını 3 bıçak darbesiyle öldürdü

SUÇ ALETİ BULUNDU

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Halil Kuş'un hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin yakın bölgede yakaladığı yaralı M.A. ise ambulansla Kepez Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, çalılık alanda M.A.'nın kullandığı bıçağı buldu.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Polis F.B.'yi ise ifadesi için polis merkezine götürdü. Halil Kuş'un cenazesi yapılan ilk incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Antalya'da bir kişi, tartıştığı ortağını 3 bıçak darbesiyle öldürdü
Antalya'da bir kişi, tartıştığı ortağını göğsünden bıçaklayarak öldürdü

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (1)
KAMALETTİN: ekmek paylaşmanın tadını almamış insanlar ''ortak'' olursa sonuç bu olur. . .
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