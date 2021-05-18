Ortadoğu ülkelerinin tutkusunda hasat başladı

Ortadoğu ülkelerinin tutkusunda hasat başladı Ateş ve dumanla yoğrulan frik yoğun emeğin ardından sofralara ulaştırılıyor Gastronomi kenti Gaziantep'in Araban ilçesinde yemeklerde kullanılan ve Güneydoğu'nun tahıl ambarı olarak bilinen Araban Ovası'nda yetişen buğday tanelerinin ütlenmesi...

Ortadoğu ülkelerinin tutkusunda hasat başladı

Ateş ve dumanla yoğrulan frik yoğun emeğin ardından sofralara ulaştırılıyor

GAZİANTEP - Gastronomi kenti Gaziantep'in Araban ilçesinde yemeklerde kullanılan ve Güneydoğu'nun tahıl ambarı olarak bilinen Araban Ovası'nda yetişen buğday tanelerinin ütlenmesi ile yapılan friğin hasatı başladı. Orta Doğu ülkelerinin tutkusu haline gelen firik, ateş ve dumanla yoğrulurken, yoğun emek ve iş gücünün ardından sofralara ulaşıyor.

Araban Ovası'nda yetişen ve ünü ülke sınırlarını aşan makarnalık sert buğdaydan yapılan, meşakkatli işçiliğin ardından sofralara ulaşıyor. Araban Ovası'nda 2021 yılının ilk firik hasadı Esentepe mahallerindeki Nugucik mevkiindeki Arabanlı firik üreticisi Salih Çoban'a ait 40 dönümlük sert buğday tarlasında başlandı.

Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, sezonun ilk firik ateşini ise üretici Salih Çoban ile birlikte yakarak firik yapımı gerçekleştirdi.

Ateş ve dumanla yoğrulan tat frik

Tarladan hasat edilen sert buğdaylar, sapı, başakları ile birlikte küçük harmanlar haline getirilerek, bir gün sıcakta bekletiliyor. Sonraki gün ise başakları ve sapları ile birlikte utlenerek frik haline getirilen buğday taneleri, başakları ile birlikte büyük harman haline getirilerek, 1-2 gün boyunca soğuması için arazilerde bırakılıyor. Ateş ve dumanla yoğrularak pişen ve frik haline alan taneler, tırmık yada patozlar yardımı ile ayrıştırılarak torbalanıyor.

Ortadoğu ülkelerinin tutkusu

Lezzetinin yanı sıra insan sağlığına faydasıyla İran, Irak, Suudi Arabistan, Tunus gibi onlarca Orta Doğru ülkesinin tutkusu haline gelen frik, son yıllarda ABD, Kanada ve Avrupa'nın bazı ülkelerinde de tüketiliyor. Bölgede ise yoğun olarak talep gören frik, komisyoncular vasıtasıyla hem ülke ekonomisine hem de bölge ekonomisine girdi sağlıyor. Tarlada frik hasadına katılan Oda Başkanı Altun, "ABD, Kanada, birçok ülkeye ihraç ettiğimiz pilavlık olan firik hasadımıza başladık. Orta Doğu ve Kanada gibi ülkelere ihraç ettiğimiz pilavlık firik buğdayı 2021 yılı hasadına başladık. Çiftçilerimize ve milletimize hayır olmasını diliyorum" dedi. Frik buğdayı yiyenlerin tekrardan yemek istediği bir ürün haline geldiğini söyleyen Çiftçi Salih Çoban, "2021 yılı firik hasadına başlamış bulunmaktayız. Aynı zamanda bu firiğimiz isminden, tadından ve lezzetinden kaçınılmaz olduğundan ABD, Kanada ve Avrupa'nın çoğu ülkelerine ihraç edilen bir üründür. Gerçekten firiğimizi yiyen daha sonrada istiyor ve bu da ihracatımız arttırıyor" ifadelerini kullandı.

Firiğin, bulgur ve pirinçten daha kıymetli olduğunu kaydeden Çiftçi Yavuz Kurt, "Arabanda firik hasadına başlamış olduk. Firik pilavi Orta Doğu ülkelerinin tutkusu oldu. Frik son dönemlerde ise Avrupa'ya ve Kanada'ya ihraç ediliyor" şeklinde konuştu.

Frik tüketimi

40 dönüm arazide ekili olan buğday ile frik hasadı yaptıklarını anlatan Kurt, frik ile pilav yapıldığı belirterek, "Firik pilavı yapılır, et suyu ile pişirilir. Çok lezzetli bulgur ve pirinçten kıymetli bir üründür. Genelde bulgur ve pirincin yerine kullanılabilir" diye konuştu.

Lif içeriyor, zengin B vitamini bulunuyor

Sağlık açısından faydaları nedeniyle tercih edilen frik, yüksek miktarda lif ve demir içerirken, B vitamini yönünden oldukça zengin bir tahıl olarak biliniyor.

Diyabet hastalarının da tüketebildiği frik, gelişim çağındaki çocukların gelişimine fayda sağladığı için yörede yoğun olarak tüketiliyor.

Torbalanan firikler, götürüldüğü depolarda ise Orta Doğu ülkeleri başta olmak üzere dünyanın dört bir tarafından Gaziantep'e gelen tüccarlara satılarak, sofralara kadar süren yolculuğuna başlıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ayten Işık