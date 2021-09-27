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Ortaca Sarıgerme Günübirlik Dinlenme Tesisinin Atık Su Sorunu Çözülüyor

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Ortaca Sarıgerme Günübirlik Dinlenme Tesisinin Atık Su Sorunu Çözülüyor

Ortaca ilçesi Sarıgerme Mahallesi'nde bulunan Ortaca Günübirlik Dinlenme Tesisi'nin atık su sorunu çözülüyor.

Ortaca ilçesi Sarıgerme Mahallesi'nde bulunan Ortaca Günübirlik Dinlenme Tesisi'nin atık su sorunu çözülüyor. MUSKİ Genel Müdürlüğü ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında yapılan anlaşma kapsamında dinlenme tesisinin atık suyu, bölgede bulunan arıtma tesisine iletilerek, bölgedeki doğası korunacak.

Ortaca İlçesi Sarıgerme Mahallesi'ndeki Ortaca Belediyesi günübirlik dinlenme tesisinin atık suyunun Sarıgerme atık su arıtma tesisinde toplanmasını sağlayacak terfi hattı ve terfi merkezi için çalışmalar başlıyor. Sarıgerme günübirlik dinlenme tesisi terfi istasyonu ve hattı Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından ihale edildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ödenmek üzere ihale edilen projenin yapım-denetimi MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak.

Yer teslimi yapılan proje kapsamında Ortaca Belediyesi'ne ait günü birlik dinlenme tesisinin atık suyu yapılacak olan 800 metre hat ve terfi istasyonuyla Sarıgerme atık su arıtma tesisine iletilecek.

Sarıgerme'ye kazandırılacak olan ve bölgedeki önemli bir sorunu çözecek olan projenin yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

MUSKİ Genel Müdürlüğü'nden konu hakkında yapılan açıklamada "Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Osman Gürün'ün önemle üzerinde durduğu ve her fırsatta doğanın korunmasına yönelik uygulamaya koyduğu projeler kapsamında Sarıgerme'de gerçekleştireceğimiz proje bölge için büyük önem arz ediyor. Dinlenme tesisinin önemli bir sorununu ortadan kaldıracak olan projede çalışmalarımız başladı. Bu kapsamda bu projeye destek veren T. C. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan teşekkür ederiz" ifadeleri yer aldı.

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Haber: Ortaca Sarıgerme Günübirlik Dinlenme Tesisinin Atık Su Sorunu Çözülüyor - Haberler
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