Ortaca'da polis 'sosyal mesafe' için bariyer kurdu -Ortaca'da polis ekipleri, PTT binası önüne yerleştirdiği demir bariyerlerle vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymalarını sağlıyor.

-Ortaca'da polis ekipleri, PTT binası önüne yerleştirdiği demir bariyerlerle vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymalarını sağlıyor.

Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Korona virüsle mücadele kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ortaca'da Korona virüs tedbirleri kapsamında Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) binası önüne, sosyal mesafenin korunması amacıyla polis bariyerleri yerleştirildi.

Ekipler, PTT binası önünde önemlerini arttırdı. Binanın bulunduğu Muhammet Kundakçı caddesi trafiğe kapatıldı. PTT'ye gelen vatandaşlara uyarılarda bulunan polis ekipleri, bina önüne onar metrelik bariyerler koyarak vatandaşların sosyal mesafeyi korumalarını sağlıyor.

Ekipler, ilçedeki banka şubeleri önünde de vatandaşlara kurallara uymaları yönünde uyarılarda bulunuyor.

PTT binası ve bankaların önündeki yoğunluğun kontrolü için görevlendirilen bekçi devriyeleri vatandaşların sağlığı için sosyal mesafeyi korumaları yönünde uyarılar yapıyor.

Ayrıca, Ortaca'nın giriş ve çıkışlarında oluşturulan uygulama noktalarında araçları denetleyen polis ekipleri Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan önlemler konusunda vatandaşları bilgilendiriyor.

Ekipler, sosyal mesafe kuralına uyma, il dışından gelen vatandaşların 14 gün kendilerini evde izole etmeleri ve kalabalık ortamlara girmemeleri yönünde uyarılarda bulunuyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA