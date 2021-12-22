Orta ve Doğu Karadeniz'de kış - Haberler
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Orta ve Doğu Karadeniz'de kış

AA / Mahmut Ahmet Yeles - Haberler | Güncel

Karla kaplanan yerler Araç üzerinde biriken kar Bir vatandaşla röportaj Ayakkabı boyacısı GİRESUN - Giresun'un iç bölgesindeki Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk ilçelerinde kar yağışı etkili oldu.

ŞEBİNKARAHİSAR, GİRESUN (AA) - Karla kaplanan yerler

Araç üzerinde biriken kar

Bir vatandaşla röportaj

Ayakkabı boyacısı GİRESUN - Giresun'un iç bölgesindeki Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk ilçelerinde kar yağışı etkili oldu. Şebinkarahisar'da kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

Orta ve Doğu Karadeniz'de kış

Orta ve Doğu Karadeniz'de kış

Orta ve Doğu Karadeniz'de kış

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