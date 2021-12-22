Orta ve Doğu Karadeniz'de kış

ŞEBİNKARAHİSAR, GİRESUN (AA) - Karla kaplanan yerler

Araç üzerinde biriken kar

Bir vatandaşla röportaj

Ayakkabı boyacısı GİRESUN - Giresun'un iç bölgesindeki Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk ilçelerinde kar yağışı etkili oldu. Şebinkarahisar'da kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.