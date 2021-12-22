Orta ve Doğu Karadeniz'de kış
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Karla kaplanan yerler Araç üzerinde biriken kar Bir vatandaşla röportaj Ayakkabı boyacısı GİRESUN - Giresun'un iç bölgesindeki Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk ilçelerinde kar yağışı etkili oldu.
ŞEBİNKARAHİSAR, GİRESUN (AA) - Karla kaplanan yerler
Araç üzerinde biriken kar
Bir vatandaşla röportaj
Ayakkabı boyacısı GİRESUN - Giresun'un iç bölgesindeki Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk ilçelerinde kar yağışı etkili oldu. Şebinkarahisar'da kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.