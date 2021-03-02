Orta riskli iller hangileridir? Orta Risk (Sarı) grubunda bulunan şehirler hangileri? Orta riskli şehirler listesi...

Bugün gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli şehirlerin isimleri belli oldu. Bakan Koca'nın açıklamasına göre Düşük, Orta, Yüksek ve Çok Yüksek riskli şehirler harita üzerinde belirlendi. Peki orta riskli şehirler hangileri? Orta riskli şehirler hangileridir? İşte, Orta riskli şehirler listesi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kademeli normalleşmenin ele alındığı Kabine toplantısı sonrası açıklama yaptı. Erdoğan, "Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde kalkarken, yüksek ve çok yüksek illerde Pazar günü olarak sürecek" dedi. Orta riskli iller hangileridir?

ORTA RİSKLİ İLLER (SARI RENKLİ) HANGİLERİDİR?

Bursa

Manisa

Aydın

Denizli

Isparta

Afyonkarahisar

Eskişehir

Ankara

Çankırı

Karabük

Bartın

Kastamonu

Çorum

Yozgat

Kırşehir

Nevşehir

Adana, Hatay

Gaziantep

Kahramanmaraş

Malatya

Sivas

Elazığ

Tunceli

Erzincan

Bayburt

Erzurum

Kars

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR HANGİ RİSK GRUBUNDA YER ALIYOR?

Paylaşılan risk grubu haritasına göre İzmir turuncu, İstanbul turuncu ve Ankara sarı renkli grupta yer alıyor.

İSTANBUL : Yüksek riskli (Turuncu)

ANKARA : Orta riskli (Sarı)

İZMİR : Yüksek riskli (Turuncu)

DÜŞÜK, ORTA, YÜKSEK VE ÇOK YÜKSEK RİSKLİ ŞEHİRLER HANGİLERİDİR?

Fahrettin Koca'nın yaptığı paylaşım şu şekilde:

"İllerimiz risk değerlendirme kriterlerine göre 4 kategoriye ayrıldı. Düşük riskli (mavi), orta riskli (sarı), yüksek riskli (turuncu) ve çok yüksek riskli (kırmızı) olarak kategoriler belirlendi. Buna göre normalleşme adımları uygulanacaktır. Tedbirli ve kademeli normalleşecegiz."