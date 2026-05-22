Ankara'da 228 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Ankara'da polis ekiplerince durdurulan bir tırda 228 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, Kahramankazan gişelerinde şüphe üzerine bir tır durduruldu.

Tırda yapılan aramada, 228 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda tabanca parçası ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü Ö. A, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.