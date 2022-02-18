Orta Dünya... Erdoğan'ın BAE ziyareti ve Türkiye'nin bölge ülkeleriyle ilişkileri...
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Ortadoğu uzmanı gazeteci Hediye Levent, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretini ve Türkiye'nin bölge ülkeleriyle olan ilişkilerini Orta Dünya'da değerlendirdi.
DUVAR - Ortadoğu uzmanı gazeteci Hediye Levent, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretini ve Türkiye'nin bölge ülkeleriyle olan ilişkilerini Orta Dünya'da değerlendirdi.
DailyMotion.com - Güncel