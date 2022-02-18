Orta Dünya... Erdoğan'ın BAE ziyareti ve Türkiye'nin bölge ülkeleriyle ilişkileri... - Haberler
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Orta Dünya... Erdoğan'ın BAE ziyareti ve Türkiye'nin bölge ülkeleriyle ilişkileri...

DailyMotion.com - Güncel
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Ortadoğu uzmanı gazeteci Hediye Levent, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretini ve Türkiye'nin bölge ülkeleriyle olan ilişkilerini Orta Dünya'da değerlendirdi.

DUVAR - Ortadoğu uzmanı gazeteci Hediye Levent, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretini ve Türkiye'nin bölge ülkeleriyle olan ilişkilerini Orta Dünya'da değerlendirdi.

DailyMotion.com - Güncel

Birleşik Arap Emirlikleri, Orta Dünya, Orta Doğu, Türkiye, Güncel, Haberler

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