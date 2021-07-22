Orta direk ne demek? TDK'ya göre orta direk ne demek? Orta direk nedir, ne anlama geliyor?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Orta direk ne demek? TDK'ya göre orta direk ne demek? Orta direk nedir, ne anlama geliyor?

Orta direk ne demek? TDK'ya göre orta direk ne demek? Orta direk nedir, ne anlama geliyor?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Dilimizdeki bazı kelimeler, kalıplar ve isimlerin anlamları bilinmeyebiliyor. Bunlardan birisi de orta direk kelimesidir. Peki Türk Dil Kurumu'na göre orta direk ne demek? Orta direk nedir, ne anlama geliyor? Orta direk neye denir? Orta Direk ne demektir TDK'ya göre anlamı sizlerle...

Ortadirek Şaban filminde yer alan Ortadirek kelimesi ne anlama geliyor merak edildi. Peki, TDK'ya göre ortadirek nedir, ne demektir? Orta direk kelime anlamı nedir?

TDK'YA GÖRE ORTA DİREK NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu'na göre orta direk "Çadırda veya çeşitli yapılarda merkezî ağırlığı yüklenen ve dengeli dağılımı sağlayan direk." ve "Toplumun memur, emekli, küçük esnaf, küçük çiftçi gibi dar ve sabit gelirli kişilerden oluşan kesimi." anlamlarına gelmektedir.

Orta direk ne demek? TDK'ya göre orta direk ne demek? Orta direk nedir, ne anlama geliyor?

Ortadirek 1. anlamı : Çadırda veya çeşitli yapılarda merkezî ağırlığı yüklenen ve dengeli dağılımı sağlayan direk.

Ortadirek 2. anlamı (Mecaz) : Toplumun memur, emekli, küçük esnaf, küçük çiftçi gibi dar ve sabit gelirli kişilerden oluşan kesimi.

ORTA DİREK NASIL YAZILIR?

TDK'nın resmi sitesine göre "orta direk" bitişik değil ayrı yazılmaktadır.

ORTADİREK NEDİR?

Ortadirek veya orta direk; Türkçede toplumun küçük memur, emekli, küçük esnaf, küçük çiftçi gibi "düşük ve sabit gelirli" kişilerden oluşan kesimini tanımlamakta kullanılan bir kavram. Ortadirek, toplumun geniş bir kesimini kapsar ve buna bağlı olarak ülke ekonomisi ve siyasetin önemli aktörlerindendir.

Kavram ilk kez Turgut Özal tarafından, bir seçim sloganı olarak kullanılmıştır.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Nimetullah Erdoğmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Kaan Yıldırım Serra Arıtürk Mehmet Ali Erbil
Spor Diego Mesut Özil Fatih Terim Sergen Yalçın Gedson Fernandes
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Orta direk ne demek? TDK'ya göre orta direk ne demek? Orta direk nedir, ne anlama geliyor? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.7.2021 20:51:05. #1.16#

title