Orta direk ne demek? TDK'ya göre orta direk ne demek? Orta direk nedir, ne anlama geliyor?

Dilimizdeki bazı kelimeler, kalıplar ve isimlerin anlamları bilinmeyebiliyor. Bunlardan birisi de orta direk kelimesidir. Peki Türk Dil Kurumu'na göre orta direk ne demek? Orta direk nedir, ne anlama geliyor? Orta direk neye denir? Orta Direk ne demektir TDK'ya göre anlamı sizlerle...

Ortadirek Şaban filminde yer alan Ortadirek kelimesi ne anlama geliyor merak edildi. Peki, TDK'ya göre ortadirek nedir, ne demektir? Orta direk kelime anlamı nedir?

TDK'YA GÖRE ORTA DİREK NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu'na göre orta direk "Çadırda veya çeşitli yapılarda merkezî ağırlığı yüklenen ve dengeli dağılımı sağlayan direk." ve "Toplumun memur, emekli, küçük esnaf, küçük çiftçi gibi dar ve sabit gelirli kişilerden oluşan kesimi." anlamlarına gelmektedir.

Ortadirek 1. anlamı : Çadırda veya çeşitli yapılarda merkezî ağırlığı yüklenen ve dengeli dağılımı sağlayan direk.

Ortadirek 2. anlamı (Mecaz) : Toplumun memur, emekli, küçük esnaf, küçük çiftçi gibi dar ve sabit gelirli kişilerden oluşan kesimi.

ORTA DİREK NASIL YAZILIR?

TDK'nın resmi sitesine göre "orta direk" bitişik değil ayrı yazılmaktadır.

ORTADİREK NEDİR?

Ortadirek veya orta direk; Türkçede toplumun küçük memur, emekli, küçük esnaf, küçük çiftçi gibi "düşük ve sabit gelirli" kişilerden oluşan kesimini tanımlamakta kullanılan bir kavram. Ortadirek, toplumun geniş bir kesimini kapsar ve buna bağlı olarak ülke ekonomisi ve siyasetin önemli aktörlerindendir.

Kavram ilk kez Turgut Özal tarafından, bir seçim sloganı olarak kullanılmıştır.