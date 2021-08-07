Orta Amerikalı aileler sınırdan düzensiz göçmen geçişlerine karşı hava yoluyla Meksika'ya gönderiliyor

SAN ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, sınırdan düzensiz göçmen akışının önüne geçmek amacıyla Orta Amerikalı ve Meksikalı aileleri Meksika'ya göndermeye başladı.

SAN ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, sınırdan düzensiz göçmen akışının önüne geçmek amacıyla Orta Amerikalı ve Meksikalı aileleri Meksika'ya göndermeye başladı.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, göçmenlerin sınıra sığınmalarını engelleyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını hükmü çerçevesinde hava yoluyla Meksika'ya gönderilmeye başlandığını doğruladı.

ABD'li iki yetkili, yaptıkları açıklamada ilk uçuştaki göçmen sayısının, Kovid-19 oranlarının yükselmesi nedeniyle hedeflenen sayıdan az olduğunu belirtti.

Uçuşların devam etmesinin beklendiğini ifade eden yetkililer, uçakların 135 kişi kapasiteli olduğunu söyledi.

Panama ve Kolombiya göçmen akışını kısıtlama konusunda anlaştı

Panama ve Kolombiya'dan yetkililer, iki ülke arasındaki sınırda yer alan Darien Geçidi'nden geçen başta Kübalılar ve Haitililer olmak üzere artan göçmen akışını kısıtlama konusunda anlaşmaya vardı.

Her iki ülkenin dışişleri bakanları gelecek hafta göçmenler için hedef bir sayı açıklayacaklarını belirtti. Rakam, her iki ülkenin yetkilileri arasında pazartesi Kolombiya'da yapılacak bir toplantıda belirlenecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Öz