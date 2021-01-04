Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki cumhurbaşkanlığı seçimleri

Genel görüntüler Orta Afrika Cumhuriyeti'nde (OAC) geçen ay düzenlenen cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin resmi olmayan ilk sonuçlarının, Ulusal Seçim Kurumu (ANE) tarafından açıklanması bekleniyor.

Genel görüntüler Orta Afrika Cumhuriyeti'nde (OAC) geçen ay düzenlenen cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin resmi olmayan ilk sonuçlarının, Ulusal Seçim Kurumu (ANE) tarafından açıklanması bekleniyor. ANE görevlisi, başkent Bangui'de yerel bir radyo kanalı aracıyla seçim sonuçlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nacer Talel