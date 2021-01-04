Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki cumhurbaşkanlığı seçimleri
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Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki cumhurbaşkanlığı seçimleri

04.01.2021 19:00 | Son Güncelleme: 04.01.2021 19:05

Genel görüntüler Orta Afrika Cumhuriyeti'nde (OAC) geçen ay düzenlenen cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin resmi olmayan ilk sonuçlarının, Ulusal Seçim Kurumu (ANE) tarafından açıklanması bekleniyor.

Genel görüntüler Orta Afrika Cumhuriyeti'nde (OAC) geçen ay düzenlenen cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin resmi olmayan ilk sonuçlarının, Ulusal Seçim Kurumu (ANE) tarafından açıklanması bekleniyor. ANE görevlisi, başkent Bangui'de yerel bir radyo kanalı aracıyla seçim sonuçlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki cumhurbaşkanlığı seçimleri
Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki cumhurbaşkanlığı seçimleri
Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki cumhurbaşkanlığı seçimleri
Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki cumhurbaşkanlığı seçimleri

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nacer Talel

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