Orta Afrika Cumhuriyeti'nde tahta levha üzerinde Kur'an-ı Kerim eğitimi
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Orta Afrika Cumhuriyeti'nde tahta levha üzerinde Kur'an-ı Kerim eğitimi

06.01.2021 21:55 | Son Güncelleme: 06.01.2021 22:00

Orta Afrika Cumhuriyeti'nin başkenti Bangui'deki 5 Kilometre Mahallesi'nde yaşayan İbrahim Yawesse, evini medreseye dönüştürerek çocuklara ahşap levhalar üzerinden Kur'an-ı Kerim eğitimi veriyor.

Orta Afrika Cumhuriyeti'nin başkenti Bangui'deki 5 Kilometre Mahallesi'nde yaşayan İbrahim Yawesse, evini medreseye dönüştürerek çocuklara ahşap levhalar üzerinden Kur'an-ı Kerim eğitimi veriyor. Derme çatma kulübelerde defter ve Kur'an-ı Kerim olmadan ders gören öğrenciler, levha üzerine yazılan ayetleri ezberledikten sonra siliyor. Çocuklar, daha sonra eğitmenlerce levhaya yazılan yeni ayetleri ezberlemeye çalışıyor.

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde tahta levha üzerinde Kur'an-ı Kerim eğitimi
Orta Afrika Cumhuriyeti'nde tahta levha üzerinde Kur'an-ı Kerim eğitimi
Orta Afrika Cumhuriyeti'nde tahta levha üzerinde Kur'an-ı Kerim eğitimi
Orta Afrika Cumhuriyeti'nde tahta levha üzerinde Kur'an-ı Kerim eğitimi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nacer Talel

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