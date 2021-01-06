Orta Afrika Cumhuriyeti'nde tahta levha üzerinde Kur'an-ı Kerim eğitimi
06.01.2021 21:55 | Son Güncelleme: 06.01.2021 22:00
Orta Afrika Cumhuriyeti'nin başkenti Bangui'deki 5 Kilometre Mahallesi'nde yaşayan İbrahim Yawesse, evini medreseye dönüştürerek çocuklara ahşap levhalar üzerinden Kur'an-ı Kerim eğitimi veriyor.
Orta Afrika Cumhuriyeti'nin başkenti Bangui'deki 5 Kilometre Mahallesi'nde yaşayan İbrahim Yawesse, evini medreseye dönüştürerek çocuklara ahşap levhalar üzerinden Kur'an-ı Kerim eğitimi veriyor. Derme çatma kulübelerde defter ve Kur'an-ı Kerim olmadan ders gören öğrenciler, levha üzerine yazılan ayetleri ezberledikten sonra siliyor. Çocuklar, daha sonra eğitmenlerce levhaya yazılan yeni ayetleri ezberlemeye çalışıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Nacer Talel