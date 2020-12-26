Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Cumhurbaşkanlığı seçimine doğru
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Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Cumhurbaşkanlığı seçimine doğru

26.12.2020 01:09 | Son Güncelleme: 26.12.2020 01:13

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Birleşmiş Milletler Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu'na (MINUSCA) bağlı polis ekipleri, 27 Aralık'ta yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi başkent Bangui'deki devriyelerini sıklaştırdı.

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Birleşmiş Milletler Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu'na (MINUSCA) bağlı polis ekipleri, 27 Aralık'ta yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi başkent Bangui'deki devriyelerini sıklaştırdı.

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Cumhurbaşkanlığı seçimine doğru
Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Cumhurbaşkanlığı seçimine doğru
Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Cumhurbaşkanlığı seçimine doğru
Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Cumhurbaşkanlığı seçimine doğru

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nacer Talel

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