Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Cumhurbaşkanlığı seçimine doğru
24.12.2020 02:44 | Son Güncelleme: 24.12.2020 02:50
Orta Afrika Cumhuriyeti'nde (OAC) 27 Aralık'taki Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde, başkent Bangui'de Müslümanların yoğlunlukta olduğu KM5 bölgesinde toplanan cumhurbaşkanı adaylarından Faustin Touadera destekçileri, miting düzenledi.
Orta Afrika Cumhuriyeti'nde (OAC) 27 Aralık'taki Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde, başkent Bangui'de Müslümanların yoğlunlukta olduğu KM5 bölgesinde toplanan cumhurbaşkanı adaylarından Faustin Touadera destekçileri, miting düzenledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Nacer Talel