Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Cumhurbaşkanlığı seçimine doğru
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Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Cumhurbaşkanlığı seçimine doğru

24.12.2020 02:44 | Son Güncelleme: 24.12.2020 02:50

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde (OAC) 27 Aralık'taki Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde, başkent Bangui'de Müslümanların yoğlunlukta olduğu KM5 bölgesinde toplanan cumhurbaşkanı adaylarından Faustin Touadera destekçileri, miting düzenledi.

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde (OAC) 27 Aralık'taki Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde, başkent Bangui'de Müslümanların yoğlunlukta olduğu KM5 bölgesinde toplanan cumhurbaşkanı adaylarından Faustin Touadera destekçileri, miting düzenledi.

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Cumhurbaşkanlığı seçimine doğru
Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Cumhurbaşkanlığı seçimine doğru
Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Cumhurbaşkanlığı seçimine doğru
Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Cumhurbaşkanlığı seçimine doğru

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nacer Talel

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