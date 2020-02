Örnek Protokol

12.02.2020 16:50 | Son Güncelleme: 12.02.2020 16:50

Hayırsever Adnan Bali tarafından İslahiye İlçesine kazandırılacak olan "Sabiha-Aziz Bali İlçe Halk Kütüphanesi" protokolü imzalandı.

Valilik makamında düzenlenen imza töreninde açıklamada bulunan Vali Davut Gül, hapishanenin kütüphaneye dönüştürülmesinin örnek teşkil eden sembol değeri olan bir iş olduğunu kaydetti.

Güzel bir protokole şahitlik edildiğini belirten Vali Gül, "Bu protokolün birkaç anlamı var.Öncelikle bir evladın annesine karşı sevgisi, vefası, bu protokolle onun isminin yaşatılması sağlanmış oluyor. Bir diğeri kariyerinin zirvesinde bu topraklarda yaşayan birinin memleketini unutmadan, memleketine yapacağı bir hizmet burada protokol altına alınmış oluyor. Yine hapishanenin dönüşümü bu çok önemli, diğer illere ve ilçelere de örnek olması gereken bir anlamda sembol değeri olan bir iş" dedi.

Protokol kapsamında aradıkları 100 hayırseverden birinin de Adnan Bali olduğunu vurgulayan Gül, "Antep Savunmasının 100. yılında eğitim, kültür ve sanat alanında 100 hayırsever arıyorduk. Bu anlamda kütüphane olarak da bir protokol yapıyoruz ve 100 hayırseverimizden biri de kendisi olmuş oldu" ifadelerini kullandı.

"Ben Okuyorum Gaziantep Okuyor" kampanyasını taçlandırdı

Son bir yıldır "Ben Okuyorum Gaziantep Okuyor" kitap okuma kampanyasının devam ettiğini hatırlatan Gül, "Gaziantep'in her köşesinde öğretmenlerimiz velilerimiz ve öğrencilerimiz ile beraber kitap okuyorlar. Her okula TÜBİTAK kitaplıkları oluşturalım istiyoruz. Her ilçemizde kütüphanelerimiz zenginleşsin, kitaplarımız çoğalsın istiyoruz. Bu da onları taçlandıran proje olmuş oldu. Hayırsever İş Bankası Genel Müdürümüz Adnan Bali olmak üzere bu yolu açan Adalet Bakanımız Abdulhamit Gül'e,Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'a, Milletvekillerimize, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürümüz Hamdi Turşucu'ya, Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin'e, ilçe kaymakamımıza, belediye başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Vefat eden annesi Sabiha Bali'nin hatırasını yaşatmak üzere okuma düşkünü bir insan olarak kütüphane yapmayı düşündüklerini aktaran İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, "Kendisi İslahiye'de 70'li yıllardan itibaren çalışan bir kadın olarak hem bir evin annesi,hem çalışma hayatının sorumluluklarını yerine getiren bir görev insanı hem de bugün burada olmamıza vesile olan müthiş bir okuma düşkünü, kitap düşkünü insandı.Kendisi kendi çapında küçük bir kütüphane oluşturmuştu. İlçemizin çocukları bir süre sonra ödevlerini bizim evde yapacak hale gelmişlerdi.O dönemden sonra da okuma alışkanlığını sürdürdü. Onun hatırasını, anısını yaşatmak üzere İslahiye'de bir ilçe halk kütüphanesini katkıda bulunarak hayata geçirmek istedik" dedi.

İlçede boşaltılan cezaevinin yerine yapılacak olan kütüphanenin çocukluğunu geçirdiği mahallenin yakınlarında olmasının ise ayrı bir güzellik olduğuna işaret eden Bali,insanların zamanında çilesini çektiği mekânlarda gençlerin, çocukların kitap okumasının güzel olabileceğini düşündüklerini aktardı.

Bali aynı zamanda bu sürece çok büyük katkıları olan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a, Gaziantep Valisi Davut Gül'e,Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e,Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu'ya,İslâhiye Belediye Başkanı Kemal Vural ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu, böyle bir protokole tanıklık etmek ve tarafı olarak burada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bir cezaevini kütüphaneye dönüştürüyoruz. Bunun için Adnan beye teşekkür ediyoruz. Bir hayırsever olarak bu dönüşüme sağladığı büyük katkıyı tüm Türkiye'ye örnek göstereceğiz" şeklinde konuştu.

Hayata geçirilecek proje ile kütüphanede sadece fiziki kitaplar değil yapılacak çalışmalarla Türkiye ve olabilirse yurtdışındakiitibarlı üniversitelerin kütüphanelerine elektronik ortamda erişim sağlanacak. Yine imkânlar dâhilinde lisan öğrenme modülü de kütüphanede yer alacak ve 24 saat hizmet verecek.

Kaynak: Bültenler