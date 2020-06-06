Ormanya kapılarını yeniden ziyaretçilere açtı
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Ormanya kapılarını yeniden ziyaretçilere açtı

Kocaeli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ziyarete kapatılan, Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı Ormanya, kontrollü sosyal hayata geçilmesiyle yeniden açıldı.

06.06.2020 17:57 | Son Güncelleme: 06.06.2020 18:04

Kocaeli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ziyarete kapatılan, Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı Ormanya, kontrollü sosyal hayata geçilmesiyle yeniden açıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Ormanya ziyaretinde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde salgın sürecini dünyaya örnek teşkil eden başarıyla yönettiklerini söyledi.

Vatandaşların, özellikle de çocukların Ormanya'nın açılmasını hasretle beklediğini ifade eden Büyükakın, şöyle konuştu:

"Burası 70'e yakın türün yaşadığı, özellikle geyik ve benzeri türlerin doğada kontrollü şekilde çoğaltılmasının sağlandığı bir alan. Nasip olursa eylülde Kandıra Seyrek tarafında da geyiklerin doğaya salınmasıyla ilgili bir süreci başlatacağız. Bu kısım ise sportif olta balıkçılığı organizasyonlarının yapılacağı, çocukların sportif balıkçılıkla ilgili eğitimleri alabileceği, aileyle gelebileceği, yarışmaların yapılabileceği muhteşem bir alan olacak."

Büyükakın, Ormanya'nın Kocaeli ve Türkiye'nin güzel bir uğrak noktası olduğunu, burada çocukların çevre bilinciyle yaşamayı öğrenmelerini arzuladıklarını ve bu anlamda çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

AK Parti Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek de hükümetlerinin ve partilerinin yönettiği belediyelerin çevreye duyarlı olduğunu dile getirerek, Ormanya'nın Avrupa ve dünyaya örnek teşkil ettiğini söyledi.

Konuşmaların ardından gölette balık tutan Büyükakın, Zeybek ve beraberindekiler, daha sonra bunları geri saldı.

Ormanya kapılarını yeniden ziyaretçilere açtı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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