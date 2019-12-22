Ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Bursa'nın Gemlik ilçesinde çıkan orman yangınının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.
Bursa'nın Gemlik ilçesinde çıkan orman yangınının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.
Kırsal Kurtul Mahallesi Doğantepe mevkisindeki dere yatağı civarında, çam ağaçlarının bulunduğu bölgede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin, alevleri kontrol altına almak için başlattığı çalışma sürüyor.