Ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Haberler » Güncel » Ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor - Haber

Ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Bursa'nın Gemlik ilçesinde çıkan orman yangınının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.

22.12.2019 17:13 | Son Güncelleme: 22.12.2019 17:15
Ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

'nın ilçesinde çıkan orman yangınının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.

Kırsal Kurtul Mahallesi mevkisindeki dere yatağı civarında, çam ağaçlarının bulunduğu bölgede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin, alevleri kontrol altına almak için başlattığı çalışma sürüyor.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler