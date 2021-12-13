ORMANLIK ALANDA BULUNAN CESEDİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ - Haberler
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ORMANLIK ALANDA BULUNAN CESEDİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'da ormanlık alanda cesedi bulunan kişinin, evli ve 3 çocuk babası İbrahim Deniz (35) olduğu belirlendi.

ANTALYA (DHA) - Antalya'da ormanlık alanda cesedi bulunan kişinin, evli ve 3 çocuk babası İbrahim Deniz (35) olduğu belirlendi. Polis, olayla ilgili iki kişiyi gözaltına aldı. Olay, saat 13.30 sıralarında Kepez ilçesi Aktoprak Mahallesi'ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Ormanda gezintiye çıkan çocuklar bir kişinin yol kenarına yakın bölgede hareketsiz yattığını görünce polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, 30-35 yaşlarında bir erkeğin cesedi ile karşılaştı. Geniş çaplı araştırma başlatan polis, üzerinden kimlik çıkmayan cesedin, 3 çocuk babası İbrahim Deniz'e ait olduğunu belirledi. Polis, olayla ilgili iki kişiyi gözaltına aldı. Deniz'in cumartesi günü eve gelmediğini söyleyen amca Cengiz Deniz, kayıp müracatında bulunduklarını belirterek, Yeğenim inşaat işleri ile uğraşıyordu. Bize polis ulaşarak durumu bildirdi. Çok üzüldük dedi. Deniz'in cenazesi, otopsinin ardından toprağa verilmek üzere Van'a götürülecek.

ORMANLIK ALANDA BULUNAN CESEDİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

ORMANLIK ALANDA BULUNAN CESEDİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

ORMANLIK ALANDA BULUNAN CESEDİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Antalya'da ormanlık alanda erkek cesedi bulundu

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